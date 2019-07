Il numero dei morti per il bombardamento del centro di migranti a Tripoli è salito a 53

Il numero dei morti per il crollo di un edificio di Sihanoukville - in Cambogia - è salito a 18 : Il bilancio dei morti per il crollo avvenuto sabato di un edificio di sette piani in costruzione nei pressi della spiaggia di Sihanoukville, in Cambogia, si è aggravato: le autorità locali hanno confermato la morte di 18 persone, altre 24 sono

C’è un numero preoccupante di persone in Europa che mettono in dubbio la sicurezza dei vaccini : É oggi in pubblicazione “Wellcome Global Monitor”, il primo rapporto internazionale che misura la fiducia nella scienza su un campione 140.000 persone, di 15 e più anni, in oltre 140 paesi. Un focus di particolare interesse si concentra sulla fiducia nei vaccini nei paesi ad alto reddito: più di tre quarti della popolazione mondiale concorda sulla sicurezza ed efficacia dei vaccini. Il dato più singolare è riferito all’Europa: circa un ...

Fecondazione eterologa - Consiglio di Stato fissa limiti per età e numero di gameti dei donatori : Sotto la spinta di recenti direttive europee, il Consiglio di Stato della Repubblica Italiana ha stabilito che vengano fissati dei limiti sia per quanto concerne l'età che per il numero di gameti dei donatori coinvolti nella Fecondazione eterologa, la dibattuta tecnica di Fecondazione assistita.Continua a leggere

Fecondazione eterologa - Consiglio di Stato fissa limiti sull’età dei donatori e sul numero di ovociti e gameti : limiti sull’età dei donatori e sul numero degli ovociti e dei gameti maschili che si possono donare. Il Consiglio di Stato ha dato il via libera al regolamento con cui sono state recepite in Italia alcune direttive europee anche sulla donazione di cellule riproduttive per la procreazione eterologa, e le prescrizioni fissate dal tribunale della giustizia amministrativa mirano a tutelare la salute dei donatori, donatari e del nascituro. ...

numero chiuso a Medicina - Bussetti conferma l’aumento dei posti : “1900 in più - mancano i medici” : Il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti in un'intervista a 'Il Mattino' traccia un bilancio del lavoro svolto al suo dicastero. E lancia un appello ai maturandi: "La Maturità è un momento per esprimere se stessi e quanto appreso durante il percorso formativo. Nessuno si sogna di mettere gli studenti in difficoltà".Continua a leggere

Diminuisce consumo di sigarette ma non il numero dei fumatori : In Italia non accenna a diminuire significativamente il numero dei fumatori anche se cala il numero di sigarette mediamente consumate al giorno: sono 11,6 milioni gli amanti delle bionde, più di un italiano su cinque. Gli uomini sono 7,1 milioni e le donne 4,5 milioni. Il report sarà presentato oggi all'ISS in occasione del World No Tobacco Day (WNTD) organizzato ogni anno il 31 maggio dall'OMS. L'edizione 2019 è dedicata al tema "Tabacco e ...

Samsung ritira l’ultimo aggiornamento per i Galaxy S10 a causa dei numerosi bug : Samsung ha deciso di fare un passo indietro, ritirando un firmware evidentemente nato e controllato male prima di essere spedito via OTA L'articolo Samsung ritira l’ultimo aggiornamento per i Galaxy S10 a causa dei numerosi bug proviene da TuttoAndroid.

Olanda - il numero uno dei laburisti canta vittoria : “Abbiamo sconfitto i sovranisti in Olanda grazie ai contenuti seri” : “In Olanda abbiamo sconfitto i sovranisti grazie ai contenuti seri, dialogando con le persone e ignorando gli insulti della destra più estrema”. A parlare, a Milano per la chiusura della campagna elettorale del Pd per le Europee, insieme a Nicola Zingaretti, il candidato dei socialdemocratici alla Comissione europea e numero uno dei laburisti del Pvda, Frans Timmermans, che ha portato il suo partito in testa negli exit poll ...

Integratori alla curcuma ritirati dal Ministero : sale il numero dei ricoveri per epatite : Integratori a base di curcuma segnalati dal Ministero della salute. Secondo quanto segnalato dalle indagini ancora in corso, il loro consumo è stato associato, ad oggi, ad almeno dodici ricoveri ospedalieri per epatite acuta. L’allerta su questi particolari Integratori era scattata già la settimana scorsa ma, a quanto pare, il problema non è stato ancora arginato, poiché negli ultimi giorni, i ricoveri in ospedale per epatite sono ...

Lottery NBA - l’ufficio dei Pelicans esplode all’annuncio della numero 1 al draft [VIDEO] : New Orleans Pelicans “vittoriosi” nella serata della Lottery NBA, avranno la numero 1 al draft che vorrà dire Zion Williamson Lottery NBA fortunosa per i New Orleans Pelicans che si sono accaparrati la scelta numero uno al prossimo draft che molto probabilmente vorrà dire Zion Williamson. Una Lottery sorprendente, dato che le possibilità dei Pelicans di arrivare alla numero uno erano solo del 6%, dunque molto esigue. Ma ...

Europee - l’identikit dei candidati italiani : il M5s è primo per numero di laureati - la Lega ultima : Il 26 maggio si terranno le elezioni per la nona legislatura del Parlamento europeo, un organo composto da 751 deputati, di cui 73 spettanti all’Italia. Purtroppo non ci sono informazioni UE sul profilo dei candidati. Tra quelli italiani, buone notizie su donne e laureati, meno sull’età. di Paolo Balduzzi e Silvia Picalarga (fonte: lavoce.info) Voto europeo, ma regole nazionali Tra meno di un mese si terranno le elezioni che daranno vita alla ...

Noemi - spunta una teste : «Ecco il numero di targa del killer». E c'è il giallo dei vestiti cambiati : Non si è voltata dall?altra parte, non si è fatta gli affari propri, non è scappata. Ma ha realizzato una cosa elementare e straordinaria al tempo stesso: ha...

Cosa prevede la riforma che vuole ridurre il numero dei parlamentari : La Camera dei deputati (foto: Fabio Cimaglia / LaPresse) La Camera ha approvato in prima lettura la legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari promossa dal Movimento 5 stelle. La bozza è stata deliberata con 310 sì, 5 astenuti e 107 no. Hanno votato contro Pd, LeU, +Europa e Civica Popolare, la lista di Beatrice Lorenzin. Il testo passa ora al Senato per la seconda lettura, prima di tornare alla Camera. In queste due ...

La Camera approva il taglio del numero dei parlamentari : La Camera dei Deputati ha approvato a larga maggioranza (310 sì, 107 no e 5 astenuti) il disegno di legge per la riduzione del numero di deputati e senatori a partire dalla prossima legislatura. Montecitorio ha confermato il testo licenziato già lo scorso 7 febbraio dal Senato, dove torna ora per la seconda lettura: trattandosi infatti di una proposta di legge di modifica costituzionale, l'esame prevede quattro letture parlamentari, cioè una ...