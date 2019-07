Il mondo del blister è made in Italy | come sta cambiando il settore

Tiro con l’arco - Coppa del mondo Berlino 2019 : doppia finale per il bronzo nelle gare miste per le coppie azzurre! : Arrivano altre due possibilità di podio per l’Italia nella quarta tappa di Coppa del Mondo 2019 di Tiro con l’arco in corso di svolgimento a Berlino, in Germania. Dopo una giornata in cui hanno brillato le ragazze del terzetto olimpico (finale per il primo posto con la Germania) ed un Mauro Nespoli sempre più punto di riferimento del nostro movimento (finale per il terzo posto e pass per le Finali di Mosca), quest’oggi sono ...

Da un "cadavere" a uomo più ricco del mondo in 25 anni - storia di Jeff Bezos : Dai libri alla vendita di qualsiasi cosa. E al cloud. E ai supermercati senza casse. Venticinque anni fa, il 5 luglio 1994, Jeff Bezos fondava Amazon. La nascita di un “cadavere” Bezos si laurea a Princeton in ingegneria elettrica e computer science. Lavora nel settore tecnologico, ma fa carriera in quello finanziario. A 30 anni è vice-presidente di un fondo d'investimenti, D. E. Shaw & Co. Quando una giovane segretaria e aspirante ...

“Sono sdraiato in cima al mondo : piango - rido e ti amo”. La dedica alla moglie dell'alpinista che ha scalato il Nanga Parbat : “Sono sdraiato in cima al mondo e piango rido e ti amo”. Lo scalatore torinese Carlo Alberto Cimenti conquista la vetta del Nanga Parbat e scrive un commovente messaggio alla moglie: “Mio amor, siamo arrivati in cima, non ci credo ancora, lassù c’era una vista meravigliosa. Ora mi si chiudono gli occhi. Buonanotte”. L’annuncio arriva dalla pagina Facebook “Cala Cimenti Cmenexperience”.Un ...

Da un "cadavere" a uomo più ricco del mondo in 25 anni - storia di Jeff Bezos : Dai libri alla vendita qualsiasi cosa. E al cloud. E ai supermercati senza casse. Venticinque anni fa, il 5 luglio 1994, Jeff Bezos fondava Amazon. La nascita di un “cadavere” Bezos si laurea a Princeton in ingegneria elettrica e computer science. Lavora nel settore tecnologico, ma fa carriera in quello finanziario. A 30 anni è vice-presidente di un fondo d'investimenti, D. E. Shaw & Co. Quando una giovane segretaria e aspirante scrittrice ...

Le notizie del giorno : scandalo nel mondo del calcio - Cairo fa sognare il Torino - ultime su cessione Milan : scandalo NEL mondo DEL calcio – Scoperto un complesso sistema di frode posto in essere da una società calcistica della Vallesina“, nelle Marche, “attraverso la fittizia corresponsione di compensi sportivi e la contestuale annotazione in contabilità di elementi passivi indeducibili per oltre 2 milioni di euro”. E’ la nota pubblicata nelle ultime ore dalla guardia di finanza, l’operazione è denominata ‘Cartellino giallo’ ed è stata ...

Tiro con l’Arco – Coppa del mondo : l’Italia brilla nella quarta tappa - le azzurre dell’olimpico in finale per l’oro : Mauro Nespoli vola alla sfida per il bronzo e conquista un posto per le finali di Mosca, così come Sergio Pagni nel compound. Le azzurre dell’olimpico sono in finale per l’oro Il quarto posto con conquista del pass per Tokyo 2020 ai Mondiali, le tre medaglie ai Giochi Europei e ora la finale per il bronzo di Coppa del Mondo. L’estate di Mauro Nespoli è un successo continuo, oggi a Berlino durante la quarta tappa di World Cup, ...

MotoGp - Jorge Lorenzo e quell’incontro particolare : al bar spunta un… due volte campione del mondo [FOTO] : Il pilota della Honda, in convalescenza dopo la caduta di Assen, ha incontrato un suo famoso connazionale al bar, con cui ha preso un caffè Jorge Lorenzo ha iniziato il lungo percorso di riabilitazione per tornare in pista, dopo la terribile caduta avvenuta nelle libere di Assen che gli ha procurato due fratture alle vertebre. In questo periodo di convalescenza, lo spagnolo ha incontrato niente meno che Fernando Alonso in un bar di Lugano, ...

Lutto nel mondo della musica : è morta Giuliana - la moglie di Peppino di Capri : Capri - «All'una di stanotte abbiamo dato a Giuliana le chiavi del paradiso». Sono state queste le parole di Peppino di Capri per informare gli amici che sua moglie Giuliana, 68 anni,...

Tiro con l’arco - Coppa del mondo Berlino 2019 : Italia in finale per il primo posto col terzetto femminile! Nespoli perde in semifinale ma vola a Mosca : Arrivano ottime notizie per l’Italia da Berlino, in occasione della terza giornata di gare della quarta tappa di Coppa del Mondo 2019 di Tiro con l’arco. Quest’oggi si sono disputate le eliminatorie dei tabelloni individuali e a squadre (escluso il Team Mixed) fino alle semifinali, mentre le finali andranno in scena tra sabato 6 e domenica 7 luglio. Il primo grande squillo di giornata arriva in mattinata con la bella cavalcata ...

Lutto nel mondo dei motori : addio a Mitsuo Ito - primo pilota giapponese a trionfare al TT dell’Isola di Man : La Suzuki saluta Mitsuo Ito: morto il primo pilota giapponese a trionfare nel TT dell’Isola di Man Il mondo delle moto dice addio ad un grande campione: è morto ieri, 3 luglio, Mitsuo Ito, primo pilota giapponese a trionfare nel Tourist Trophy dell’Isola di Man, nel 1963. Ad annunciare la scomparsa del pilota è stata la Suzuki con una nota ufficiale in cui saluta Ito, che ha partecipato a gare nazionali ed internazionali, come ...

Scandalo nel mondo del calcio : club nei guai per frode fiscale [NOMI e DETTAGLI] : “Scoperto un complesso sistema di frode posto in essere da una società calcistica della Vallesina“, nelle Marche, “attraverso la fittizia corresponsione di compensi sportivi e la contestuale annotazione in contabilità di elementi passivi indeducibili per oltre 2 milioni di euro”. E’ la nota pubblicata nelle ultime ore dalla guardia di finanza, l’operazione è denominata ‘Cartellino giallo’ ed ...

Choc nel mondo vip! Muore il figlio dello sceicco dopo festino con droga e sex : Londra è sotto Choc. Il principe ereditario, Sheikh Khalid bin Sultan Al Qasimi, principe ereditario figlio dello sceicco Sultan bin Muhammad Al Qasimi, che governa la città di Sharjaj negli Emirati Arabi, è morto a soli 39 anni Il suo corpo senza vita è stato ritrovato lunedì scorso nel suo lussuoso appartamento nel cuore di Knightsbridge a Londra. L’uomo, famoso anche per il suo marchio di moda, Qasimi, con cui ha anche sfilato alle settimane ...

Bimba di 2 mesi rischia paralisi! Raccolti 2 milioni per curarla col farmaco più costoso del mondo : Una travolgente iniziativa di solidarietà ha visto protagonisti migliaia di cittadini portoghesi che hanno raccolto gli oltre due milioni di euro necessari per salvare Matilde, una bambina di meno di due mesi affetta da atrofia muscolare spinale di tipo 1, la forma più grave di questa malattia, perché impedisce il funzionamento dei muscoli e porta rapidamente alla paralisi totale. In seguito a un appello lanciato in televisione e diffuso anche ...

Coppa del mondo femminile : la finale è Usa-Olanda - diretta Tv domenica su Rai2 alle ore 17 : E’ Stati Uniti-Olanda la finale dell’ottava edizione della Coppa del Mondo Fifa femminile, che si disputerà domenica 7 luglio allo Stadio Olympique di Lione alle ore 17:00, L'atto conclusivo della rassegna iridata sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai2, pertanto visibile anche in diretta streaming su RaiPlay, oltre che su Sky. Da una parte la tradizione rappresentata dalla Nazionale statunitense, la più titolata di calcio femminile, ...