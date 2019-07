Il miglior posto dove vivere e lavorare è la Svizzera

I Paesi migliori per le donne che lavorano : l’Islanda è al primo posto : La mobilitazione delle donne giapponesi contro l’obbligo di indossare i tacchi alti al lavoro è diventata virale in tutto il mondo. Ha suscitato solidarietà, ma anche sconcerto: possibile che nel 2019, in una democrazia liberale come quella del Giappone, il problema dei diritti delle donne si fermi alla questione dei tacchi a spillo? In realtà, per le strade di Tokyo, si sta sviluppando un movimento che chiede un vero cambiamento per le donne, ...

Crash Team Racing Nitro-Fueled debutta al primo posto in UK : è il terzo miglior lancio dell'anno nel Regno Unito : Il remake di Activision e Beenox del classico PS1 del 1999, Crash Team Racing Nitro-Fueled, è stata la più grande nuova uscita di questa settimana ed è in testa nelle classifiche di vendita del Regno Unito.Secondo i dati riportati da Gamingbolt, relativi alla settimana che termina il 22 giugno, il gioco ha fatto anche registrare il terzo miglior lancio dell'anno nel Regno Unito, dopo quelli di Days Gone di Sony e Resident Evil 2 di Capcom.Crash ...

Europei Under21 - l’Italia si qualifica se… Cosa deve succedere per il primo posto o migliore seconda. Rischio biscotto…. : L’Italia si sta leccando le ferite dopo la bruttissima serata di Bologna, gli azzurri sono stati sconfitti dalla Polonia per 1-0 nel match valido per gli Europei Under 21 di calcio 2019 e la rincorsa verso la qualificazione alle semifinali è davvero molto complicata. La nostra Nazionale è ferma a quota 3 punti grazie alla vittoria ottenuta all’esordio contro la Spagna per 3-1, i ragazzi del CT Gigi Di Biagio non sono riusciti a ...

Bologna - Sabatini si presenta : “E’ il posto migliore per avere successo. Dobbiamo trasformare lo’eccezionale in ordinario” : Il Bologna ha presentato il nuovo direttore dell’area tecnica Walter Sabatini, che sarà anche responsabile del Montreal Impact. L’ad Claudio Fenucci lo ha introdotto con queste parole: “Il nostro obiettivo è migliorare la squadra e la proprietà si aspetta un miglioramento. Sono state messe risorse finanziarie e una nuova organizzazione nella quale è entrato Sabatini. Una struttura unica “che nasce perché le sfide ...

Allenatore Juventus - Guardiola chiude la porta : “non esiste posto migliore del City” : Allenatore Juventus – “Credo che non ci sia un posto migliore al mondo dell’Inghilterra dove allenare. Posso paragonarla con la Germania e la Spagna. Non sono stato in altre Nazioni, ma penso che in Italia la situazione è abbastanza simile alla Spagna”. Sono le dichiarazioni dell’Allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, in un’intervista pubblicata sul profilo Twitter del club inglese. “In ...

Guardiola : “Sono uno del City. Non c’è posto migliore dell’Inghilterra per allenare” : Sul sito del Marchester City un’intervista a Pep Guardiola per celebrare quella che viene definita la più grande stagione nella storia del City. L’allenatore è l’artefice della splendida annata e parla dello stile di gioco della squadra e delle sue speranze per la prossima stagione di Champions League. Guardiola l’ha definito “Uno dei migliori risultati della mia carriera. Soprattutto perché lo abbiamo ottenuto in ...

Storie di ragazzi che hanno reso il mondo un posto migliore : Ci sono Storie in cui la speranza è palpabile e il sogno diventa, con costanza e sacrificio, realtà. Storie che lasciano un segno e che inducono all’ottimismo.All’interno del libro ″I Rompiscatole″, scritto dalla giornalista e autrice televisiva Vittoria Iacovella, illustrato da Lorenzo Santinelli e pubblicato da Risfoglia con il patrocinio UNHCR, le puoi trovare.I protagonisti sono dei ragazzini, di ieri e ...