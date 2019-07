Il miglior posto dove vivere e lavorare è La Svizzera (Di venerdì 5 luglio 2019) I numeri dello studio condotto dal colosso bancario Hsbc su un campione di oltre 18mila persone emigrate in vari Paesi nel mondo. Al primo posto della classifica dei “migliori luoghi per vivere e lavorare c'è la Svizzera Seguita da Singapore e Canada. L'Italia entra nelle prime trenta posizioni piazzandosi al 28esimo posto. (Di venerdì 5 luglio 2019) I numeri dello studio condotto dal colosso bancario Hsbc su un campione di oltre 18mila persone emigrate in vari Paesi nel mondo. Al primodella classifica dei “i luoghi perc'è laSeguita da Singapore e Canada. L'Italia entra nelle prime trenta posizioni piazzandosi al 28esimo

Quale è la migliore nazione al mondo per emigrare e vivere bene? La Svizzera. È quando ha decretato uno studio condotto dal colosso bancario Hsbc stilando la sua annuale classifica in base alle risposte di un campione di oltre 18mila persone emigrate in 163 posti differenti. La classifica è una sorta di graduatoria sul benessere percepito dagli emigrati nei vari Paesi in base agli standard di vita e alla competitività dei salari dei lavoratori. A mettere sul gradino più alto del podio la piccola nazione nel cuore della Vecchia Europa infatti è proprio la sua solidità economica accompagnata da stipendi medi molto alti che fanno percepire alle persone benessere diffuso. Da non sottovalutare però anche il sistema politico ritenuto molto sano e l'ambiente descritto dalla stragrande maggioranza degli interpellati come pulito.



Certo la Svizzera non è il luogo adatto per fare amicizia, secondo gli intervistati, ma è comunque un luogo ideale per crescere bambini e mettere radici a lungo termine. Del resto lo stipendio medio è di 111.587 dollari, vale a dire il 47% superiore a quello medio delle nazioni prese in considerazione. Sette su 10 espatriati nel Paese hanno dichiarato di avere più reddito disponibile dopo essersi trasferiti in Svizzera. Un mix perfetto che ha fatto fare alla Svizzera un balzo di ben otto posizioni rispetto alla classifica dello scorso anno



Per chi pensa che sia un risultato quasi scontato infatti deve ricredersi, visto che la Svizzera aveva chiuso la precedente classifica di HSBC all'ottavo posto. Per cinque anni la vittoria è stato appannaggio di Singapore che ora è al secondo posto seguito dal Canada. Un altro balzo in avanti lo ha fatto la Spagna salita dal tredicesimo al quarto posto. A completare la top ten della classifica dei “Migliori luoghi per vivere e lavorare” di HSBC ci sono, Nuova Zelanda , Australia , Turchia , Germania , Emirati Arabi Uniti e Vietnam.



La Svezia invece è stata la grande perdente, scendendo al 20 ° dal 7 ° posto. I voti alti per la stabilità economica e l'equilibrio tra lavoro e vita privata non sono stati sufficienti a contrastare la difficoltà degli espatriati nel fare amicizia e affermarsi. Per la prima volta anche l'Italia entra nelle prime trenta posizioni piazzandosi al 28esimo posto ma grazie soprattutto alla qualità della vita visto che sul fronte economico il nostro Paese resta molto indietro.