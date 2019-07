affaritaliani

(Di venerdì 5 luglio 2019) Il mercato dela stelle e strisce marcia a gonfie vele. Andamento che per gli esegeti dell’economia si traduce in prospettiva in un rafforzamento della domanda interna, azionando il circolo virtuoso della crescita. Che significa in ultima battuta potenziale aumento dei fatturati aziendali e dei profitti. E, quindi, a condizioni costanti in più dividendi Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Il lavoro c'è, ma la Borsa vende Il paradosso del benessere Usa - AnnalisaMassar1 : RT @La_manina__: @PaolaTavernaM5S - Sempre meno giovani cercano lavoro - Tagli a scuola e sanità ed un altro pezzo di futuro ipotecato per… - Affaritaliani : Usa, il lavoro c'è. Ma la Borsa vende. Il paradosso del benessere americano -