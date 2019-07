Il finale di Chernobyl regalerà al mondo la verità sul reattore?

optimaitalia

(Di venerdì 5 luglio 2019) Il fine settimana ha inizio e questo significa che mancano sempre meno giorni alla messa in onda deldi. La mini serie HBO che ha conquistato ilè già terminata da qualche settimana negli Usa ma in Italia solo giorno 8al pubblico il quinto e ultimo episodio e, possibilmente, ladi Legasov su quello che è davvero successo quella tragica notte. In queste settimane la mini serie ha messo tutto in discussione tenendo il pubblico incollato allo schermo tra scene massacranti e dissacrantisu una società chiusa e pronta a dimostrarsi una potenza sempre e comunque.Nel quarto episodio di, Ulana è riuscita a mettere le mani su un documento del 1976, tra censure e limiti, solo per scoprire che laera un'altra e che la tragedia poteva essere evitata. Proprio la scienziata incontra Boris e Valery in un edificio abbandonato a ...

