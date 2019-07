Il film di Uncharted non sarà al 100% basato sui giochi

eurogamer

(Di venerdì 5 luglio 2019) Se anche voi non vedete l'ora di andare al cinema (il prossimo anno) per vedere ildi, vi conviene non aspettarvi un adattamento fedele alcon la serie videoludica, almeno stando a quanto dichiarato dal director del.Come riporta VG247, lo stesso Dan Trachtenberg ha spiegato durante una recente intervista che ilracconterà infatti le origini di Nathan Drake, e che quindiambientato negli anni in cui non era ancora quello sfacciato e spericolato cacciatore di tesori che noi tutti conosciamo ed amiamo:"Sono sempre stato approcciato con diverse versioni di questa storia ma non non sono mai stato interessato in quanto non volevo replicare il videogioco. Non sentivo valesse la pena di realizzare unper poi replicare l'intero gioco."Leggi altro...

