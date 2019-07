Il deodorante fa davvero venire il cancro al seno? Colpa dell’alluminio o dei parabeni?

meteoweb.eu

(Di venerdì 5 luglio 2019) Usare ilpuò aumentare la probabilità di sviluppare unal? In rete la questione è onnipresente, tra alti e bassi: di volta in volta, laviene data all’alluminio, ai, al fatto che bloccando la traspirazione impedirebbero di eliminare le tossine attraverso il sudore, innescando così lo sviluppo del tumore. Quanta verità c’è dietro queste ipotesi? Le cose “non stanno proprio così: in realtà non esistono dati scientifici a supporto della relazione tra utilizzo di deodoranti e un rischio maggiore di sviluppare un tumore del“, questo è il verdetto del sito anti-fake news ‘dottoremaeveroche‘ della Federazione nazionale degli Ordini dei medici. Di seguito il parere integrale degli esperti. Da dove nasce questa idea? Le ipotesi che hanno contribuito alla diffusione di questa notizia sono diverse. In molti casi la ...

