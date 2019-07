Il cast del prequel de Il Trono di Spade in Italia per le riprese | Naomi Watts e le star

Una notte con la regina : trama - cast e curiosità del film con Rupert Everett : Giovedì 4 luglio, in prima serata su Rai3 dalle 21.20 in poi, va in onda il film del 2015 Una notte con la regina, che racconta un vero aneddoto (ma molto romanzato) della vita della regina d’Inghilterra Elisabetta II: ossia quando uscì, in piena notte, per festeggiare la fine della II Guerra Mondiale. Per esempio, un dettaglio storicamente inesatto, è che l’allora principessa Liz venisse accompagnata dalla sorella: Margaret aveva ...

Annabelle 3 : trama - cast ed anticipazioni del film al cinema : Annabelle 3: trama, cast ed anticipazioni del film al cinema È finalmente arrivato al cinema il terzo capitolo della saga Annabelle facente parte del più ampio mondo di The Conjuring. Quest’ultimo rappresenta una serie cinematografica di film horror statunitensi distribuiti dalla Warner Bros. I film raccontano – romanzando – casi di vita reale che vedono protagonisti due demonologi, Ed e Lorraine Warren, coppia che nel ...

Stranger Things riparte da Italia1 – cast e trama della terza stagione : Stranger Things 3 L’attesa è finita: le creature mostruose del Sottosopra sono tornate. Oggi, in occasione del 4 luglio, Netflix ha rilasciato la terza stagione di Stranger Things, la serie fantascientifica, ideata dai fratelli Matt e Ross Duffer, diventata un vero e proprio cult per gli appassionati del genere. Otto nuovi episodi, ambientati a metà degli anni ‘80, che permetteranno di vedere come proseguirà la vita dei giovani ...

Il concerto di Jovanotti a castel Volturno si farà : annullato il sequestro della spiaggia : Il concerto di Jovanotti a Castel Volturno è confermato. Dopo le incertezze degli ultimi giorni, arriva la conferma della revoca del sequestro della spiaggia di Lido Fiore Flava, dove il 13 luglio si terrà una delle tappe del Jova Beach Party in programma nel lungo calendario di eventi. Il giudice Alessandra Grammatica di Santa Maria Capua Vetere ha infatti deciso per la revoca del sequestro della spiaggia che ospiterà il tour di Jovanotti. ...

Wired Play - la nuova puntata del nostro podcast su Stranger Things e Keanu Reeves : Per la seconda puntata del nostro podcast Wired Play, abbiamo deciso di tuffarci nella nostalgia degli anni Ottanta e Novanta, con la nuova stagione di Stranger Things, dal 4 luglio su Netflix, e sul grande ritorno di Keanu Reeves, tra cinema e videogiochi. The post Wired Play, la nuova puntata del nostro podcast su Stranger Things e Keanu Reeves appeared first on Wired.

David Sassoli - "gioco sporco contro la Lega". Complotto anti-Salvini : Pd dietro l'elezione del M5s castaldo : C'è il grillino Fabio Massimo Castaldo dietro la rivolta della Lega a Strasburgo, con gli eurodeputati di Matteo Salvini che escono dall'aula. E c'è il Pd (e il Pse) dietro a Castaldo, in un domino politico perverso che riporta tutto alle dinamiche interne all'Italia, in quello che la leghista Mara

E.T. l’extra-terrestre : trama - cast e curiosità e del capolavoro di Steven Spielberg : Mercoledì 3 luglio, in prima serata dalle 21.25, Italia Uno trasmette ancora una volta il capolavoro del 1982 E.T. l’extra-terrestre, come coronamento della particolare iniziativa sposata dalla rete Mediaset di un palinsesto completamente dedicato agli anni 80, scelta fatta anche per celebrare l’uscita su Netflix della terza, attesissima, stagione di Stranger Things (che, peraltro, nella sua opera di creazione di un univero ...

A castellammare del Golfo una statua di sabbia di oltre 100 metri : A Castellammare del Golfo una scultura di sabbia da record. È lunga circa 100 metri l’opera d’arte realizzata dall’artista Antonio Iannini. Si tratta di una bellissima statua di sabbia creata per la nona edizione di “Casteddri a mari”. Oggi è stata inaugurata la bellissima scultura di sabbia di circa 100 metri che raffigura alcuni simboli della città di Castellammare del Golfo quali la Patrona, Maria Santissima del Soccorso e ...

Riviera 2 debutta su Sky Atlantic con le conseguenze della morte di Constantine : anticipazioni e cast : Mentre su Canale 5 va avanti la prima stagione, su Sky Atlantic proprio oggi, 3 luglio, debutterà Riviera 2. I nuovi episodi della serie arriveranno su Sky proprio a poche settimane dall'annuncio di un rinnovo per una terza stagione a cui presto si metterà mano con il ritorno sul set. Ancora una volta ci sarà una morte a fare da apripista a Riviera 2 e toccherà alla famiglia Clios rimanere al centro dopo la misteriosa morte di Constantine. La ...

Le splendide foto ufficiali e il video dal backstage de Il Re Leone con Beyoncé - Donald Glover e il resto del cast : Quando manca ormai davvero poco al debutto nelle sale, Walt Disney ha condiviso le foto ufficiali di presentazione del cast del remake de Il Re Leone con Beyoncé e Donald Glover che prestano le voci rispettivamente a Nala e Simba. Le eleganti foto promozionali mostrano ciascun doppiatore di fronte al proprio personaggio su uno sfondo nero. Beyoncé fissa negli occhi la Leonessa Nala, Glover guarda il protagonista Simba, il trio John ...

Riviera 2 al via : nel cast entrano Poppy Delevingne e Juliet Stevenson : Riviera 2 è in dirittura d’arrivo, intanto è possibile osservare la prima foto dal set dell’intero cast con le new entry della serie ambientanta in Costa Azzurra e frutto di una produzione originale Sky. Il ritorno di Riviera che conferma il successo della prima stagione è all’insegna degli intrighi e della ricchezza in una manifestazione di potere e glamour che caratterizzano i super ricchi che abitano quella assolata costa ...

Transformers 3 Dark of the Moon - anticipazioni - cast e trama del film : Transformers 3, il cui titolo originale è Transformers: Dark of the Moon, è il terzo episodio della lunga saga dedicata ai robottoni ideati dalla Hasbro e nonostante il cambio nel cast che ha perso Megan Fox per Rosie Huntington-Whiteley (modella super famosa e attrice nel bellissimo Mad Max Fury Road) è al momento la pellicola di maggior successo dell’intera saga. Per altro il cast è uno dei punti forti di questo film che ha visto ...

Transformers 3 : trama - cast e curiosità del film stasera in tv su Italia 1 : Transformers 3: trama, cast e curiosità del film stasera in tv su Italia 1 stasera 2 luglio 2019 alle 21.20 su Italia 1 andrà in onda Transformers 3. La pellicola del 2011, il cui titolo originale è Transformers: Dark of the Moon, è stata diretta da Michael Bay regista noto al grande pubblico per film come Bad Boys, The Rock, Armageddon- Giudizio finale, Pearl Harbor e 13 hours: The Secret Soldiers of Benghazi. Il lungometraggio ha ...

Il battesimo del piccolo Archie si terrà il 6 luglio nel castello di Windsor : Il piccolo Archie, figlio di Meghan Markle e il Principe Harry, avrà il suo battesimo sabato 6 luglio, a due mesi esatti dalla data di nascita, il 6 maggio. Il sacramento si svolgerà nella cappella privata della regina Elisabetta al Castello di Windsor. Come riporta People la scelta del luogo è stata dei genitori perché volevano “un ambiente intimo e tranquillo e con un legame speciale con Sua ...