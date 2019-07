Il Barcellona presenta de Jong | il Bayern Monaco Hector Herrera FOTO

calcioweb.eu

(Di venerdì 5 luglio 2019) “Se mi piacerebbe giocare con de Ligt anche al Camp Nou? Certo, mi piacerebbe, ma non dipende da me. Matthijs deve prendersi del tempo per prendere una decisione con la sua famiglia e il suo agente”. Sono le dichiarazioni del nuovo acquisto delFrenkie de. “Vedere cosi’ tante gente sugli spalti e’ impressionante – ha dichiarato de– Indossare questa maglia per me e’ un onore e un orgoglio. Scegliere ile’ stato molto semplice: la societa’ mi ha trasmesso grande fiducia e mi ha assicurato che diventero’ un giocatore importante per questa squadra. Io non ho esitato”. Deha confessato che gli piacerebbe indossare la maglia 21, “un numero da sempre molto speciale per me, anche se e’ occupato qui al. Vedremo, io non vedo l’ora di giocare con ...

