Ice On Fire | su Sky il docu-film prodotto da Leonardo Di Caprio sui danni derivanti dai

(Di venerdì 5 luglio 2019) Ice OnI cambiamenti climatici, in grado di distruggere la nostra civiltà, possono essere invertiti dall’avvento delle nuove tecnologie? E’ questa la domanda basilare a cui tenterà di rispondere Ice On, ilmentarioper HBO dall’attore – premio Oscar per The Revenant –Di, che sarà la voce narrante del racconto. Contenuto all’interno del ciclo Il racconto del reale, ilandrà in onda domenica 7 luglio, a partire dalle 21.15, su Sky Arte e Sky Atlantic. Presentato in anteprima al Festival di Cannes 2019, Ice Onsi concentrerà sulla ricerca dei nuovi mezzi pensati per rallentare la crescente crisi ambientale, soprattutto sulla modalità in cui può essere ridotto il carbonio nell’atmosfera e sugli studi tesi a far diminuire le alte temperature responsabili deiderivati dal cambiamento climatico ...

