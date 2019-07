I dati dei wearable fanno gola ai ricercatori | scienza divisa tra progresso ed etica

TikTok è sotto inchiesta nel Regno Unito sui diritti alla privacy dei dati dei bambini : La popolare app di condivisione video cinese TikTok è sotto inchiesta nel Regno Unito per come raccoglie e utilizza le informazioni personali dei bambini. Elizabeth Denham, a capo dell’Ufficio del Commissario per le informazioni del Regno Unito (ICO), in un’audizione parlamentare, martedì, l’agenzia sta indagando se TikTok abbia violato la legge sulla privacy dei dati dell’UE denominata GDPR (Regolamento generale sulla ...

Come tutela i dati dei minori? Tiktok sotto indagine nel Regno Unito : Tiktok finisce sotto inchiesta nel Regno Unito (Foto: Shiho Fukada/Bloomberg via Getty Images) Tiktok, l’app cinese di condivisione di brevi video, è finita sotto inchiesta nel Regno Unito per via della cattiva gestione della sicurezza e della privacy dei suoi utenti più giovani. Come riferisce The Guardian, Elizabeth Denham, garante per la privacy del Regno Unito, ha dichiarato il 2 luglio davanti a una commissione parlamentare che la popolare ...

“Sedati prima di essere rispediti in Italia” - la denuncia dei migranti in Germania : migranti sedati con narcotici per poterli mettere su un aereo e rispedirli in Italia senza intoppi. È quanto denunciano molti migranti che dopo essere sbarcati in Italia si erano stabilizzati in Germania. Si tratterebbe di una pratica utilizzata molto frequente con i migranti da rispedire nei paese di primo approdo.Continua a leggere

Paragone contro la Gruber : "Sta parlando dei dati Istat?". Ma Otto e mezzo non è più in onda : Lilli Gruber fa arrabbiare Gianluigi Paragone pure quando non è in onda. “Io non posso guardare Lady Bilderberg – scrive su Facebook il senatore dei Cinque Stelle – sta parlando dei dati importantissimi sull’occupazione o sta menando il can per l’aia?”.Il messaggio è accompagnato da una diretta video direttamente dal treno, con l’ex conduttore de La Gabbia impossibilitato a guardare la puntata di Otto e mezzo. “Ditemi voi di cosa sta parlando ...

Abusi - lavaggi del cervello - stupri! L’inferno dei bimbi affidati in Emilia Romagna : Sindaci, medici, assistenti sociali, psicoterapeuti e liberi professionisti. Sono decine le persone indagate nell’ambito dell’operazione ‘Angeli e Demoni’, che ha scoperchiato un illecito sistema di gestione di minori in affido, tutti tra i 6 e gli 11 anni. I Carabinieri di Reggio Emilia, sotto il coordinamento della locale Procura e del pm Valentina Salvi hanno eseguito, tra l’Emilia Romagna ed il Piemonte, un’ordinanza di custodia cautelare ...

In arrivo il Li-Fi - la connessione dei dati con la luce : In un futuro non molto lontano sarà possibile utilizzare una connessione veloce di dati grazie alla luce led. Si tratta della connessione comunemente conosciuta come Li-Fi (abbreviazione di "LIght Fidelity") per indicare una trasmissione dei dati che avviene tramite la luce. Quindi anche per mezzo di semplici lampadine led è fattibile dare avvio ad una serie di comunicazioni telematiche in modo diretto e veloce, con unica limitazione ...

Il Garante per la protezione dei dati personali ha multato Facebook di 1 milione di euro per violazioni legate al caso “Cambridge Analytica” : Il Garante per la protezione dei dati personali ha multato Facebook di 1 milione di euro per violazioni legate al caso “Cambridge Analytica”, che dimostrò l’uso scorretto di un’enorme quantità di dati prelevati da Facebook, da parte di un’azienda di

Facebook aggiorna i termini di servizio e rassicura sul trattamento dei dati e sulle proprietà intellettuali : Facebook ha pubblicato un aggiornamento dei termini di servizio, con cui mira a una maggiore trasparenza illustrando quattro novità che entreranno in vigore dal prossimo 31 luglio. Al primo punto una precisazione sulle fonti di guadagno: gli utenti non pagano il servizio e i prodotti dell’azienda perché il denaro proviene dalla vendita di annunci pubblicitari. Altro aspetto di interesse comune è quello relativo alla proprietà ...

Controlli formali fisco : nessuna richiesta dei dati già inseriti in Anagrafe : Controlli formali fisco: nessuna richiesta dei dati già inseriti in Anagrafe Un emendamento al Decreto Crescita ha introdotto una nuova disposizione al DPR n. 600 del 29 settembre 1973, più nel dettaglio il comma 3-bis all’articolo 36-ter. Qui si prevede il divieto per l’Ufficio di chiedere ai contribuenti documenti riguardanti dati e informazioni che risultino già disponibili nell’Anagrafe tributaria. Il divieto di richiesta è poi esteso ...

I candidati Dem contro Trump : "La foto shock dei migranti non è l'America" : La questione finisce al centro del primo dibattito che apre la corsa dei democratici alla Casa Bianca. Condanna unanime contro le politiche sull'immigrazione volute dal presidente Trump

Ora potete impostare la cancellazione automatica dei dati dell’account Google : Da ogi Google permette di cancellare automaticamente la cronologia delle posizioni e le attività, scegliendo fra tre diverse opzioni. L'articolo Ora potete impostare la cancellazione automatica dei dati dell’account Google proviene da TuttoAndroid.

The Outer Worlds è il migliore tra i candidati alle nomination dei Best of E3 - Game Critics Award - ecco tutta la lista dei titoli : Con l'E3 che anche quest'anno è terminato, cominciato le nomination dei migliori giochi che sono stati presentati durante la kermesse losangelina.Come riporta Hollywood Reporter, il nuovo gioco di fantascienza degli sviluppatori Obsidian Entertainment, The Outer Worlds, è al comando con quattro nomination totali per quanto riguarda il Game Critics Awards, tra cui come miglior show e miglior gioco originale.Seguono inoltre, con tre nomination ...