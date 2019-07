I 100 anni della Maglia Gialla | l’omaggio a Eddy Merckx e la partenza da Bruxelles

Tour de France – Buon compleanno Maglia Gialla! La divisa più ambita della Grande Boucle compie 100 anni : La Maglia Gialla compie 100 anni! Il Tour de France la celebra con una versione diversa presente in ogni tappa: omaggiati i luoghi simbolo della Grande Boucle e i protagonisti del passato I preparativi sono ormai ultimati, i dettagli dell’ultimo sono stati sistemati: è tutto pronto per l’inizio del Tour de France 2019! La prestigiosa corsa Francese prenderà il via nella giornata di domani con partenza da Bruxelles per celebrare ...

Famiglia - il leghista Fontana : “Assegno da 100-300 euro per figli fino a 26 anni”. Fonti M5s : “Gioca a tombola” : Lega e M5s tornano a scontrarsi sugli aiuti alle famiglie, dopo che l’argomento, finita la campagna elettorale per le europee, era stato accantonato. Due giorni dopo la diffusione dei dati Istat sul declino demografico, il ministro leghista della Famiglia Lorenzo Fontana ha annunciato che l’esecutivo lavora all’erogazione di nuovi fondi: “Il governo”, ha detto intervistato dal Tg5, “lavora a un assegno unico ...

Famiglia - la proposta della Lega : “Assegno unico da 100 a 300 euro per ogni figlio fino a 26 anni” : Il ministro per la Famiglia, Lorenzo Fontana, lancia la proposta di un assegno unico per i nuclei familiari e, in particolare, per ogni figlio dagli zero ai 26 anni: l'idea del ministro leghista è quella di un importo dai 100 ai 300 euro per ogni figlio. Ma i 5 Stelle bloccano l'iniziativa e sottolineano che una misura del genere costerebbe troppo.

Famiglia : Fontana - ‘assegno da 100 a 300 euro per figli fino a 26 anni’ : Roma, 5 lug. (AdnKronos) – “Il governo lavora a un assegno che va dai 100 ai 300 euro per ogni bambino dai 0 ai 26 anni. Crediamo così di riuscire a contrastare il calo demografico”. Lo ha sottolineato il ministro della Famiglia Lorenzo Fontana, in un’intervista al Tg5. “E’ chiaro – ha aggiunto il ministro leghista – che tenteremo anche a livello europeo di far capire alla Commissione europea ...

Fontana : assegno da 100 a 300 euro per figli fino a 26 anni : Un bonus per i figli fino ai 26 anni. Lo ha annunciato il ministro per la Famiglia Lorenzo Fontana in un'intervista al Tg5: «Il governo - ha detto Fontana - lavora a un assegno unico che va...

Lei 102 anni - lui 100 - si innamorano e si sposano : "Non è mai troppo tardi per amare" : John e Phyllis Cook, due anziani di 100 e 102 anni, si sono conosciuti in una residenza per anziani e dopo un anno si sono...

La CGIL di Chieti compie 100 anni - sabato evento con il segretario nazionale Landini : Chieti - Il segretario nazionale della CGIL, Maurizio Landini, sarà a Chieti per l'evento finale delle celebrazioni per il centenario della CGIL di Chieti. L'appuntamento con la tavola rotonda dal titolo 'Memoria del passato, azioni nel futuro - Storia, prospettive del Lavoro e ruolo del Sindacato confederale nell'era della digitalizzazione" è per sabato 6 luglio, alle ore 10.00, nella sala convegni della ...

Eclissi solare totale : 100 anni fa un evento straordinario - una rivoluzione per l’astrofisica : Quasi esattamente 100 anni fa, si è verificato un evento straordinario: un’Eclissi solare totale. Questa Eclissi è stata speciale per più motivi. In primo luogo, con poco meno di sette minuti di durata, è stata la più lunga Eclissi di questo tipo in oltre 500 anni. In secondo luogo, è stata usata dagli astronomi per esplorare l’allora nuova teoria della relatività generale – con risultati positivi e rivoluzionari. Einstein ...

Il corpo umano fra 100 anni cambierà forma : "Sembreremo alieni" - come ci renderà la tecnologia : La tecnologia ci rende brutti. Anzi, bruttissimi. Per ora ne abbiamo già un assaggio, che si sintetizza con quell' antipatia che coglie chi viene interrotto mentre sta navigando tra i post di Facebook, Instagram, oppure mentre scrive un messaggio Whatsapp, per esempio, o chi è concentrato in quella

A 100 anni si opera di cataratta per poter vedere i suoi nipoti : Voleva vedere la luce, i colori e, soprattutto, il volto dei suoi nipoti: per questo motivo, all’età di 100 anni, una donna si è operata alla cataratta. È successo al “Città di Lecce Hospital”, dove è stato eseguito il raro intervento di chirurgia oculare. La paziente da 20 anni aveva la visione ingiallita a causa della patologia e vedeva molto meno di un decimo:Si legge sul Corriere ...

A 100 anni si opera alla cataratta per poter vedere i suoi nipoti : Voleva vedere la luce, i colori e, soprattutto, il volto dei suoi nipoti: per questo motivo, all’età di 100 anni, una donna si è operata alla cataratta. È successo al “Città di Lecce Hospital”, dove è stato eseguito il raro intervento di chirurgia oculare. La paziente da 20 anni aveva la visione ingiallita a causa della patologia e vedeva molto meno di un decimo:Si legge sul Corriere ...

“100 Citroën per 100 anni” : a Torino il raduno per celebrare il centenario della marca : in occasione della quinta edizione del Parco del Valentino, si sono radunati 100 veicoli Citroën per celebrare il centenario...

Dieta per arrivare a 100 anni e altri consigli di chi ce l’ha fatta : Il segreto per vivere 100 anni? La Dieta mediterranea e fitness, anche per la mente. La vita media si allunga e in Italia i centenari sono 15mila (Dati Istat 2018). Di questi 40 risiedono all’interno delle 48 strutture di Korian Italia, azienda leader nei servizi per l’invecchiamento di qualità, sul territorio nazionale, ai quali vanno aggiunti altri venti ospiti che raggiungeranno questo traguardo entro la fine del 2019. Korian ha chiesto ...

“100 Citroën per 100 anni” : un tuffo nella storia : In occasione della quinta edizione del Parco Valentino, i Club Citroën italiani hanno radunato a Torino una selezione di 100 veicoli, a simboleggiare altrettanti anni di vita della Marca. Cento veicoli custoditi e utilizzati con passione dai proprietari, a testimonianza del loro attaccamento a Citroën, la Marca più collezionata al mondo. “100 Citroën per 100 […] L'articolo “100 Citroën per 100 anni”: un tuffo nella storia sembra essere il ...