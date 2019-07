Hugo Maradona | “Diego avrà per sempre Napoli nel cuore | ecco il pensiero di mio fratello

forzazzurri

(Di venerdì 5 luglio 2019)di Diego Armando è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kisscommentando il possibile matrimonio tra Mauro Icardi e il. Le sue parole : “Diego è arrivato aormai trentacinque anni fa, fu una giornata speciale che segnò l’inizio dell’infinito amore tra lui e il popolo partenopeo. Fu un giorno che nessun tifoso napoletano potrà mai dimenticare. Icardi-? I problemi che ci sono tra lui e Diego vanno al di là delle potenzialità del giocatore e i colori sociali della squadra in cui gioca. L’argentino sta facendo di tutto per restare all’Inter, sembra però che la dirigenza stia facendo di tutto per liberarsi dell’attaccante.” Leggi anche : Mino Raiola accende il mercato: “Tutti sanno la volontà di Paul Pogba, ci stiamo lavorando” Radio Marte – Ilcerca una punta centrale: ADL ha ...

