Gran finale con le leggende al XXIII Premio Fair Play Menarini

Softball - Europei 2019 : Olanda vincente sulla Gran Bretagna - che sfiderà l’Italia per la finale. Fuori gioco tutte le altre : Nella prima giornata della terza fase degli Europei di Softball, si sa già chi potrà lottare per un posto in finale e chi, invece, non ci sarà. L’Olanda ha già il suo posto in finale assicurato; l’Italia dovrà sudarselo nella sfida decisiva contro la Gran Bretagna. I responsi di poche ore fa sono chiari, con la doppia vittoria delle olandesi su Spagna e Gran Bretagna e delle azzurre su Repubblica Ceca e ancora Spagna: le olandesi ...

Basket femminile - Europei 2019 : storica semifinale della Gran Bretagna - Francia avanti all’overtime. Dominio di Spagna e Serbia : Giornata di quarti di finale alla Stark Arena di Belgrado per gli Europei di Basket femminile. Una sorpresa, una partita vietata ai deboli di cuore e due domini netti: questo il responso di un giovedì serbo che apre le porte a un weekend che si preannuncia spettacolare. Andiamo a vedere quanto accaduto oggi. UNGHERIA-Gran Bretagna 59-62 Continua l’incredibile marcia della Gran Bretagna, sospinta dai 29 punti (ancora) di Temi Fagbenle: per ...

Softball - Europei 2019 : Italia ancora vittoriosa - Spagna battuta 5-1. Domani sfida decisiva alla Gran Bretagna per la finale : L’Italia fa un altro passo in avanti nella terza fase degli Europei di Softball 2019. Le azzurre del manager Enrico Obletter superano per 5-1 una combattiva Spagna, e si andranno dunque a giocare tutte le chance di andare in finale nella giornata di Domani contro la Gran Bretagna, alle ore 18:30 in quel di Ostrava. Sarà una sfida dal verdetto molto semplice: la vincente sfiderà l’Olanda nell’ultimo atto, la perdente farà la ...

Softball - Europei 2019 : si chiude la seconda fase - Italia nel girone finale insieme ad una strepitosa Gran Bretagna : Si è chiusa anche la seconda fase degli Europei di Softball 2019, che ad Ostrava (Repubblica Ceca) ha emesso i verdetti per quanto riguarda le sei qualificate al girone finale che assegnerà la medaglia d’oro. Andiamo dunque ad analizzare tutti i risultati di oggi. GRUPPO E: Grande prova di forza della Gran Bretagna, che conferma le sensazioni positive degli ultimi giorni e si impone 2-0 sulla Repubblica Ceca e 7-0 sulla Spagna. Entrambe le ...

LIVE Inghilterra-Usa 1-2 - Semifinale Mondiali calcio femminile in DIRETTA : Gran gol di Morgan che riporta avanti gli States! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 38′ Press commette il primo fallo del match: nessun provvedimento per la #23. 35′ Ertz ci prova dalla distanza: tiro alto. 34′ Sesto gol nella competizione per la 30enne americana. 33′ grande gol di Morgan che di testa anticipa tutti sul cross di Sauerbrunn. 32′ ALEX Morgan! VANTAGGIO DEGLI STATI UNITI! 2-1! 31′ Passata la mezz’ora: match piacevole a ...

LIVE Spagna-Germania 0-0 - Finale Europei Under21 2019 in DIRETTA : si preannuncia Grande battaglia tra tedeschi e Furie Rosse : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:30 La Spagna ha avuto delle difficoltà alla partita di esordio con l’Italia per poi mettere il turbo, mentre per la Germania è avvenuto un po’ il contrario con una partenza a razzo e una piccola flessione in seguito. 20:25 Entrambe le compagini presentano un bel gioco collettivo ma non mancano di certo forti individualità: Fabian Ruiz e Ceballos nella Spagna, Tah e Waldschmidt ...

Beach volley - Europeo Under 20 Goteborg. E’ Grande Italia! Doppia coppia azzurra nei quarti di finale : Non finisce di stupire l’Italia dei giovani che continua ad essere protagonista nei vari campionati internazionali riservati agli Under. Goteborg si colora di azzurro con l’Italia che piazza ben due coppie nei quarti di finale dell’Europeo Under 20, Bertozzi/Scampoili in campo femminil e Marchetto/Di Silvestre tra i maschi, Tra le donne arriva negli ottavi di finale la quarta vittoria consecutiva, tutt’altro che scontata, ...

Finale Europei Under21 Germania-Spagna : una sfida fra Grandi talenti : Siamo ormai arrivati alla partita conclusiva, la finalissima dell’europeo riservato alle nazionali Under 21, che si terrà domenica 30 giugno allo stadio Friuli di Udine, vedrà contro Germania e Spagna. Per il match, con calcio d’inizio alle 20.45, sono stati venduti più di 23.000 biglietti nell'impianto friulano. Due nazionali fortissime che per la seconda volta consecutiva si affronteranno nella partita più importante del torneo iridato. Sarà ...

Calcio - Europei Under 21 2019 : la Germania la spunta d’esperienza! Una Grande Romania sconfitta 4-2 in semifinale : Una prima semifinale davvero spettacolare in quel di Bologna per gli Europei Under 21 di Calcio. La Germania campione in carica della manifestazione la spunta d’esperienza: al termine di un incontro ricco di emozioni, nel quale i teutonici hanno rischiato tantissime volte di perdere, alla fine la Romania esce sconfitta per 4-2. Protagonisti i calci piazzati per i tedeschi: due gol per parte per Waldschmidt ed Amiri, mentre per i rumeni ...

Tennis - ATP 250 Eastbourne 2019 : Thomas Fabbiano di Gran lusso - Gilles Simon battuto e prima semifinale in carriera sul circuito maggiore : L’erba continua a dare bellissime soddisfazioni a Thomas Fabbiano, che si qualifica per la prima volta in carriera in una semifinale del circuito maggiore. Nell’ATP 250 di Eastbourne, infatti, il pugliese riesce a sconfiggere in due set il francese Gilles Simon con il punteggio di 6-4 6-3, dopo un’ora e 25 minuti di ottimo Tennis. Questo successo permette all’italiano di tornare nei primi 90 giocatori del mondo, a seconda ...

Boxe - Europei 2019 : Grande esordio di Paolo Di Lernia - surclassa Pijetraj e vola agli ottavi di finale : Ottimo esordio di Paolo Di Lernia agli Europei 2019 di Boxe che si stanno disputando a Minsk (Bielorussia) all’interno della cornice degli European Games, competizione multisportiva giunta alla seconda edizione. L’azzurro ha surclassato il croato Erik Pijetraj nei sedicesimi di finale dei 64 kg, tutto estremamente facile per il nostro portacolori che si è imposto per decisione unanime (5-0) staccando così il pass per gli ottavi di ...

VELVET COLLECTION : il Gran finale in uno speciale natalizio : I fan ci speravano da tempo, ma adesso è ufficiale: Miguel Ángel Silvestre e Paula Echevarría hanno infiammato i social confermando il loro ritorno nei panni di Alberto Márquez e Ana Ribera per lo speciale natalizio con cui Bambú Producciones e Movistar + chiuderanno la saga di VELVET COLLECTION, spin off di VELVET, la serie madre di cui sono stati protagonisti per ben quattro stagioni. Anche il resto del cast, a quanto pare, sarà della ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 23 giugno. Italia-Gran Bretagna per l’oro nel Mixed Team di Tiro con l’arco! Monna in finale nel Tiro a segno! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.00 JUDO – Maria Centracchio ha la meglio sulla spagnola Puche e si aggiudica il primo incontro dei 63 kg! 9.56 JUDO – Tripletta italiana in questi primi incontri del programma! Antonio Esposito supera il portoghese Luz e avanza al secondo turno negli 81 kg! 9.54 ARCO – Si aprirà alle 10.40 il programma dei quarti di finale del Mixed Team (compound). Marcella Tonioli ...