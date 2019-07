Gianni Di Marzio | “Marotta non darà mai Icardi alla Juve”

ilnapolista

(Di venerdì 5 luglio 2019) L’ex allenatore del Napolidiè intervenuto ai microfoni di Radio Marte sulla possibilità chepossa passare dJuve al Napoli: “La Juve farà di tutto per ostacolare la trattativa del Napoli. Così si fa sul mercato. Marotta, però, credo non lomaiJuve” Diha detto di apprezzaree che il Napoli ha bisogno di prendere una prima punta, perciò l’argentino andrebbe benissimo. Per il club di De Laurentiis non sarà facile, ha dichiarato, ma se vuole può riuscirci. Infine ha aggiunto: “Devo dire che credo Insigne venga ceduto”. L'articoloDi: “Marotta nonmaiJuve” ilNapolista.

