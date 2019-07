Fuori dal Coro | un prevedibile Giordano show

Serie B - la Covisoc boccia il Palermo : è Fuori dal campionato : le parole di Tuttolomondo : Il Palermo non potrà iscriversi alla Serie B. La commissione di vigilanza delle società di calcio ha infatti dato oggi parere negativo alla richiesta del club rosanero di iscrizione alla Serie cadetta. Il Palermo è stato escluso per l’assenza dei “criteri economico finanziari previsti per l’ottenimento della licenza nazionale ai fini dell’ammissione al campionato di Serie B 2019/20”. La Covisoc ha contestato ...

Fuori dal Coro - diretta : Sta per iniziare la prima puntata di Fuori dal Coro con Mario Giordano. Segui la diretta liveblogging con TvBlog! Fuori dal Coro, anticipazioni puntata 4 luglio 2019 Rete4 continua anche a luglio la sua programmazione nel segno dell’informazione e dell’attualità. Da stasera, infatti, per tre giovedì consecutivi, approda in prima serata Fuori dal Coro, il programma di approfondimento condotto da Mario Giordano. TvBlog seguirà la diretta in ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 4 luglio. Vincono Berrettini - Federer - Barty - Nadal (con Kyrgios) e Serena Williams. Fuori Kerber! Fognini al quinto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata di sfide per il terzo torneo stagionale dello Slam: oggi, giovedì 4 luglio, si completa il secondo turno di Wimbledon! Sui campi in erba più famosi del mondo i nostri Fabio Fognini e Matteo Berrettini cercheranno il passaggio al terzo turno. Saranno 32 gli incontri di singolare in programma quest’oggi: sedici del torneo maschile ed altrettanti di quello femminile. In ...

Fuori dal Coro : stasera Matteo Salvini e Ilona Staller in prima serata su Rete4 : La striscia quotidiana di Fuori dal Coro, il programma condotto da Mario Giordano, approda in prima serata. Ospiti Matteo Salvini e Ilona Staller.

Tiro a volo - Mondiali Lonato 2019 : Italia Fuori dalle finali nel trap misto. Russia ed Australia a contendersi l’oro : Non ci saranno medaglie oggi dal trap misto ai Mondiali di Tiro a volo di Lonato: le due coppie miste azzurre non sono rientrate tra le prime quattro e dunque restano fuori dall’atto conclusivo. Un po’ d’amaro in bocca in realtà c’è, perché sia Italia 1 di Silvana Stanco e Valerio Grazini, che Italia 2 di Jessica Rossi e Giovanni Pellielo, totalizzano lo score di 142/150, ad un solo piattello da una delle compagine che ...

Palinsesti Rai 2019/20 : Antonella Clerici Fuori dal prime time - Venier confermata (RUMORS) : Grande attesa per i nuovi Palinsesti Rai della stagione tv 2019-2020. Tante le novità che bollono in pentola per quanto riguarda programmi e conduttori della tv di Stato. Numerose dovrebbero essere le conferme tra cui quella di Mara Venier a Domenica In, Amadeus al timone de I Soliti Ignoti, ma anche del gradito ritorno come nel caso di Fiorello. Non mancano però i colpi di scena, come nel caso di Antonella Clerici che dovrebbe rimanere senza un ...

Programmi TV di stasera - giovedì 4 luglio 2019. Su Rete4 al via gli speciali di «Fuori dal coro» : Mario Giordano Rai1, ore 21.25: Don Matteo 11 - Replica Fiction di Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio, Alexis Sweet del 2017, con Terence Hill, Nino Frassica. Prodotta in Italia. L’amore sbagliato: Una ragazzina si ritrova ad essere vittima di un atto di bullismo e dalle indagini esce fuori una insospettata verità. Mentre il PM Nardi chiede aiuto a Cecchini per nascondere il cane dalla sua ex fidanzata che è tornata a Spoleto per ...