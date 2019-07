Frongia | sconcertato per assegnazione Derby Trotto a Napoli

romadailynews

(Di venerdì 5 luglio 2019) Roma, 5 lug. – “La decisione di togliere la finale didiall’Ippodromo di Capannelle per essere assegnata ami lascia veramente. Ho letto sulla stampa le dichiarazioni del ministro Centinaio ma queste non fugano i dubbi che, soprattutto per gli addetti ai lavori, balzano agli occhi immediatamente. È infatti opportuno e usuale che la finale si disputi sulla medesima pista dove si svolgono le qualificazioni proprio per preservarne l’aspetto tecnico, qui invece si e’ stabilito di svolgere la prima ae le seconde a Roma”. Lo dice in una nota l’assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini, Daniele. “L’Ippodromo di Capannelle e’ l’impianto piu’ completo, attrezzato e funzionale per le competizioni ippiche, terreno ideale per lo svolgimento delle stesse, ...