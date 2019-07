Fridays for future | se i bambini cambiano il mondo a modo loro

Fridays for Future alle Egadi : i neodelfini guardiani in marcia per la tutela delle isole : E’ giunto al termine il percorso eco-didattico di Marevivo “Delfini guardiani delle isole Egadi” che ha coinvolto in questo anno scolastico oltre 70 studenti delle scuole primarie e pluriclassi di Favignana e Marettimo, realizzato anche quest’anno con il sostegno di MSC Crociere, il Comune di Favignana e l’Area Marina Protetta isole Egadi e il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, di Federparchi, ...

SCIOPERO PER IL CLIMA - NUOVO #FridaysFORFUTURE/ Vaticano 'leader ascoltino giovani!' : In scena il secondo Friday for futures, lo SCIOPERO per il CLIMA ideato dalla 16enne Greta Thunberg: l'appello del Vaticano ai leader politici.

Fridays for Future - l’annuncio di Greta per il prossimo sciopero globale : “si muovano anche gli adulti” : La lotta contro i cambiamenti climatici non si ferma con “global strike” dei giovani, infatti ha iniziato a coinvolgere anche gli adulti, come in Francia dove 130 scienziati che hanno formalizzato il proprio sostegno al movimento e i sindacati hanno chiesto ai lavoratori di scioperare o compiere alcuni gesti simbolici – come indossare una fascia al braccio – in segno di solidarietà con i ragazzi. L’invito diretto agli adulti è ...

Fridays for Future a Torino - in 4mila per lo sciopero globale : “la nostra voce deve essere ascoltata” : Sono circa 4mila le persone che stamattina si sono ritrovate in piazza Statuto, a Torino, per partecipare al secondo sciopero globale “Fridays for Future“, il movimento di protesta ispirato dalla giovane attivista ambientale Greta Thunberg. Anche stavolta l’obiettivo è sensibilizzare governi e cittadini sul tema del cambiamento climatico. “Questo corteo non è una passeggiata, la nostra voce deve essere ascoltata” ...

Fridays for Future a Roma : la mobilitazione per il clima nella capitale [GALLERY] : La manifestazione del movimento “Fridays for Future” arriva a Roma, il movimento lanciato da Greta Thumberg ha come obiettivo per chiedere allo Stato italiano di dichiarare una emergenza climatica. La mobilitazione è mondiale in Italia coinvolgerà nella giornata di oggi ben 126 città. Il corteo tra le strade della capitale è partito da piazza della Repubblica e seguirà il seguente percorso: via delle terme di Diocleziano, via ...

Fridays for Future : migliaia di giovani in corteo a Milano per il clima [GALLERY] : A Milano, a colpi di cartelli, questa mattina ha preso il via Fridays for Future, la manifestazione degli studenti per il clima. migliaia di giovani e giovanissimi partecipano all’evento partito da piazza Cairoli, ispirato dalla 16enne svedese Greta Thunberg. L'articolo Fridays for Future: migliaia di giovani in corteo a Milano per il clima [GALLERY] sembra essere il primo su Meteo Web.

Fridays for Future in Sicilia : non solo clima ma anche libertà di espressione e di insegnamento : Numerosi cortei oggi riempiranno le strade e le piazze in tutta la Sicilia in occasione dei Fridays for Future.”Siamo in piazza in tutta la Sicilia con Fridays for Future per cambiare il sistema che ci sta portando al disastro climatico“, “in lotta contro i cambiamenti climatici“: dalle scuole e dalle università “parte la ribellione dei giovani“, dice Arianna Castronovo, dell’esecutivo regionale ...

Fridays for Future : oggi studenti in piazza per nuovo sciopero per il clima : Numerosi i cortei che sfileranno oggi in tutta Italia per attirare l’attenzione sui cambiamenti climatici. “oggi saremo in piazza in tutta Italia con Fridays for Future per cambiare il sistema che ci sta portando al disastro climatico“, ha dichiarato Giacomo Cossu, coordinatore nazionale di Rete della Conoscenza. “Le scuole e le università e lo Stato devono subito dichiarare l’emergenza climatica, attuando le misure ...

Fridays for future : i giovanissimi scelgono il crowdfunding per salvare il clima : Fridays For future, il movimento studentesco globale per la lotta ai cambiamenti climatici nato su ispirazione della giovane attivista svedese Greta Thunberg, sceglie la via del crowdfunding per finanziare iniziative dedicate alla salvaguardia dell’ambiente, in occasione del 2° Sciopero Globale per il clima, che oggi coinvolgerà 130 città italiane, 700 città in tutto il mondo e 130 nazioni. Cinque le campagne già attivate sulla ...

Clima - la mobilitazione non si ferma : domani si torna in 126 piazze italiane con i “Fridays for future” : Continuano la campagna di sensibilizzazione ai cambiamenti Climatici, organizzata dal movimento “Fridays for future”. domani, venerdì 24 maggio, saranno 126 le città italiane che faranno da scenario alle manifestazioni che chiedono ad alta voce allo Stato e alle amministrazioni locali una dichiarazione di emergenza Climatica, che sia seguita “da atti concreti“. Il movimento “Fridays for future”, sottolinea: ...

"In piazza per il futuro" : venerdì 24 maggio nuove manifestazioni di #FridaysForFuture in tutta Italia : A due giorni dalle europee, gli attivisti di FridaysForFuture invocano il diritto a un futuro "per noi e per le generazioni...