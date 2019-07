Fotocamera innovativa ci fa vedere il mondo nascosto della luce polarizzata

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2019) Un gruppo di ricercatoriJohn A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences dell’Università di Harvard – primo firmatario il fisico italiano Federico Capasso – ha realizzato unain miniatura, senza parti mobili, capace di catturare la, invisibile all’occhio umano. È una scoperta con grande potenziale perché si potrebbe applicare nell’ambito dei satelliti che studiano l’atmosfera, delle auto a guida autonoma e addirittura per rilevare ‎oggetti camuffati‎. Il robot in miniatura RoboBee vola da solo alimentandosi con laLe fotocamere capaci di catturare lae mostrarla all’occhio umano esistono, ma sono molto ingombranti, costose e hanno parti meccaniche in movimento. Quella sviluppata ad Harvard è grande circa 2 centimetri ...

