Flat tax | Di Battista | “Non sono contrario | ma venga accompagnata dalla galera per coloro

Flat tax - Di Battista : “Non sono contrario - ma venga accompagnata alla galera per coloro che evadono” : “Non sono contrario alla Flat tax, ma deve essere accompagnata dalla lotta alla corruzione. In particolare, alla galera per chi evade”. A dirlo, Alessandro Di Battista, che a Polignano a Mare ha presentato il libro Politicamente scorretto, edito da Paper First. Migranti, Di Battista: “L’accoglienza oggi non è un valore. Il dibattito sulle ong mi annoia e annoierà presto gli italiani” ...

Incontro sindacati-governo - Landini : “Positivo il tentativo di dialogo”. Ma conferma il no a Flat tax e salario minimo : Al termine dell’Incontro tra i sindacati e il governo, Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, afferma: “Positivo aver evitato la procedura d’infrazione, perché l’avrebbero pagata soprattutto i lavoratori, i pensionati e i giovani precari”. Nel merito dell’Incontro Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo apprezzano il tentativo di dialogo avviato a Palazzo Chigi, assieme al presidente del ...

Flat tax e shock fiscale meritano un confronto più serio : Continua il mistero ormai un po' buffo della Flat Tax, la tassa piatta che piatta non è (https://www.ilsole24ore.com/art/Flat-tax-storia-tassa-piatta-che-piatta-non-e-ACqADBM) ma che resta al centro degli obiettivi del vice...

Conti pubblici - sull’intesa con la Ue pesa ancora l’incognita Flat tax : Le chance di evitare la procedura d’infrazione si giocano sulla forma e sulla sostanza degli impegni che l’Italia prenderà sui Conti 2020. Il premier Conte e il ministro dell’Economia...

Dall’Ilva ad Atlantia alla Flat tax : i?fronti che?bloccano il Governo : Il leader dei Cinque Stelle Di Maio attacca a testa bassa ArcelorMittal riguardo all’ex Ilva e contemporaneamente continua la sua crociata contro i Benetton e...

Giorgetti : 'No a rinvio procedura d'infrazione Ue - se è mossa anti-Flat tax' : Giancarlo Giorgetti, sottosegretario della Lega, in un'intervista a Sky Tg24 ha spiegato che la procedura d'infrazione non può trasformarsi in un metodo per "contenere" la Flat Tax. Se quindi dovesse essere rinviata a patto che si rimandino anche le riforme volute dal Carroccio, lui afferma che "non ci stanno". Nel frattempo, il Ministro dell'Economia Giovanni Tria si è detto invece molto ottimista: a suoi dire anche l'Ue stavolta riconoscerà il ...

Conte al G20 : “Non faccio la manovra ora per la Flat tax” : L’ultimo sorriso di Giuseppe Cornte, circondato dalla delegazione italiana, è rivolto all’obiettivo del fotografo. «Sorridete!». Lo scatto e l’applauso liberatorio chiudono la missione al G20 di Osaka. L’auto che lo porterà all’aeroporto arriverà a breve. Il premier si ferma per qualche domanda. L’orologio corre inesorabilmente verso il 2 luglio, q...

Giorgetti : Flat tax si vuole fare o no? : 18.04 "Vogliamo capire se la flat tax e la riforma fiscale si possono fare o no. Se rimandare la procedura di infrazione a settembre è un escamotage per poi portarci in un terreno dove queste riforme non si possono più fare, allora non ci sta bene". Così il sottosegretario alla presidenza Consiglio,Giorgetti "L'importante -ha aggiunto- è evitare la procedura di infrazione chiarendo esattamente qual era il programma di governo senza ...

Giorgetti : rinvio procedura Ue non sia escamotage anti Flat tax : «Noi vogliamo semplicemente capire se le cose che il governo vuole fare, la flat tax e la riforma fiscale si possono fare o no». Se «il rinvio della procedura...

Giorgetti - l'ultimatum a Di Maio : «Flat tax - serve un chiarimento» : Giancarlo Giorgetti lancia un vero e proprio ultimatum a Giuseppe Conte e in particolare a Luigi Di Maio. Questo: «Il rinvio della procedura d'infrazione è come quando a scuola si...

Procedura d’infrazione - Giorgetti : “Rinvio non sia escamotage anti Flat tax. Io commissario Ue? Non succederà” : Giancarlo Giorgetti farà il commissario europeo? “Io non sono interessato e probabilmente non sono adatto a farlo, non succederà”. Usa solo dieci parole il numero due della Lega per escludere ogni suo futuro in Europa. Lo fa ai microfoni di Maria Latella, a L’Intervista di Sky tg 24. Un colloquio durante il quale il sottosegretario si è focalizzato sulla Procedura d’infrazione aperta dalla Commissione Ue nei confronti di ...

CORTE DEI CONTI : 'NO Flat tax IN DEFICIT'/ 'Aumento debito annulla effetti riforma' : La CORTE dei CONTI mette in guardia il governo dal varare una riforma fiscale in deficit: pur senza mai citarla è la FLAT tax a finire nel mirino.

TASSE E POLITICA/ I conti che trasformano la Flat tax in un boomerang : Ieri l'Istat ha segnalato un aumento della pressione fiscale e la Corte dei conti ha avvertito dei rischi di misure come la flat tax

La Corte dei conti boccia la Flat tax : "Gravi gli effetti sul debito" : Una spesa pubblica in aumento nel 2018 che rischia di andare fuori controllo quest’anno, e un indebitamento statale “ai limiti massimi della sostenibilità” che colpirà le generazioni future, per molti decenni. E’ il responso della Corte dei conti nel “Rendiconto generale dello stato per l’esercizio