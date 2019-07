Fiorentina - i convocati per il ritiro : c’è Veretout - escluso Laurini : La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per il ritiro: inserito nell’elenco Veretout, manca invece Laurini.“powered by Goal”Nella giornata odierna la Fiorentina ha diramato la lista dei giocatori che sono stati convocati per il ritiro di Moena (partenza prevista sabato mattina) e che dovranno quindi presentarsi agli ordini dell’allenatore Vincenzo Montella.Tra questi figura anche il centrocampista Jordan Veretout, che ...