Fiorentina | i convocati per il ritiro | c’è Veretout | escluso Laurini

(Di venerdì 5 luglio 2019) Laha diramato la lista deiper il: inserito nell’elenco, manca invece.“powered by Goal”Nella giornata odierna laha diramato la lista dei giocatori che sono statiper ildi Moena (partenza prevista sabato mattina) e che dovranno quindi presentarsi agli ordini dell’allenatore Vincenzo Montella.Tra questi figura anche il centrocampista Jordan, che vorrebbe lasciare la squadra toscana e che è al centro di una diatriba di mercato che vede coinvolte Roma e Milan (sia i giallorossi che i rossoneri hanno fatto delle offerte che al momento non sono state ritenute adeguate).Assente invece dalla lista deiil terzino, che quindi nonostante un contratto attualmente in scadenza nel giugno del 2020 dirà addio ai viola, dove è approdato nell’estate del 2018. Secondo quanto ...

