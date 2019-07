Fiat 500 Dolcevita | 62 anni di passione

Fiat 500 Dolcevita : una serie speciale celebra il 62° anniversario dell’icona Fiat : Atmosfere di un periodo unico rivivono nella raffinata 500 Dolcevita, la prima serie speciale della nuova gamma. Disponibile...

Buon compleanno Fiat 500 : i dipendenti Mirafiori sono stati i primi a fare gli auguri alla storica auto [FOTO] : I primi a fare gli auguri al simbolo stesso di casa Fiat sono stati i dipendenti di Mirafiori possessori di una 500, che ieri sera si sono schierati sul tetto del Lingotto, a Torino, per formare la scritta “Happy Birthday 500“. “Buon anniversario alla vettura più amata in Europa e in Italia – dichiara Luca Napolitano, Head of EMEA Fiat and Abarth brand -. Con 6 milioni di unità vendute nella storia e oltre 2 ...

Motori – Fiat celebra il 62° anniversario della 500 [GALLERY] : Fiat festeggia i 62 anni della 500: il regalo a Torino è davvero speciale Quest’anno i primi a dare gli auguri alla Icona di casa Fiat sono stati i dipendenti di Mirafiori e possessori di una 500 che ieri sera con la loro beniamina si sono schierati sul tetto del Lingotto, a Torino, per formare la scritta “HAPPY BIRTHDAY 500”. «Buon anniversario alla vettura più amata in Europa e in Italia – dichiara Luca ...

Fiat - Dolcevita per la 500 : Non cè niente da fare: passano gli anni, anzi i decenni, ma lItalia resta il Paese della Dolce vita. E, allora, devono essersi chiesti a Torino, perché non evocare i fasti di felliniana memoria per celebrare il compleanno, esattamente il 62esimo, della più iconica tra le molto iconiche utilitarie a marchio Fiat? Nasce così il 4 di luglio, giorno in cui nel 57 vide la luce la prima 500, la serie speciale Dolcevita: un nome scritto così, tutto ...

Fiat - Festeggiati i 62 anni della 500 sul tetto del Lingotto : Icona dello stile e dellindustria italiana, la Fiat 500 compie oggi 62 anni. Per festeggiare la ricorrenza, 100 esemplari del cinquino sono stati portati a Torino sul tetto del Lingotto dai loro proprietari e da alcuni dipendenti di Mirafiori, dando vita ieri sera al messaggio di auguri #Happy Birthday 500.Esemplari particolari. Nata il 4 luglio del 1957, quella che oggi è la Fiat più venduta nel mondo è tornata così sulla celebre pista di ...

Motori – Fiat : la famiglia 500 batte ogni record di vendite [GALLERY] : Per Fiat è l’ennesimo record di questa straordinaria gamma – composta dai modelli 500, 500L e 500X, che cresce ed evolve continuamente Una nuova ed esclusiva Fiat 500C Star taglia il traguardo di tre milioni di vendite in Europa della famiglia 500, l’ennesimo record per una gamma vincente che ha conquistato il pubblico con l’iconica 500, l’auto urbana per chi ricerca stile e mobilità; la versatile 500L, ...

Fiat a Parco Valentino 2019 con il concept Centoventi - 500X 120° e Tipo Sport : In esposizione l'avveniristico concept Centoventi, la proposta Fiat per la mobilità elettrica democratica del futuro...

Fiat 500 spider e coupè : progetti in rete - ecco come saranno : Fiat 500 spider e coupè: progetti in rete, ecco come saranno FCA cerca nuove strategie per competere con la sempre più ferrata concorrenza. ecco che, potrebbero, in questi mesi, essere sviluppati i progetti che in queste ore stanno circolando in rete. Parliamo di alcuni render che raffigurano due versioni di 500, una variante spider e una variante coupè. Ma quanto c’è di vero in questi progetti? E, infine, quali caratteristiche ...

Fiat - Tre milioni di 500 prodotte in Europa : Il prossimo 4 luglio la Fiat 500 soffierà su dodici candeline ma a Torino hanno già iniziato a brindare. In FCA celebrano infatti il raggiungimento dei tre milioni di esemplari prodotti in Europa da parte della famiglia allargata del Cinquino, che comprende anche la 500L e la 500X. un traguardo cui la 500 arriva di slancio, forte del record di volumi fatto segnare nel suo undicesimo anno sul mercato, in cui l80% degli esemplari è stato ...

Suv compatte - Volkswagen T-Roc vs Fiat 500X vs Jeep Renegade : Le Suv compatte sono le auto del momento e basta guardarsi intorno per capirlo. Volendo essere più scientifici, si può dare unocchiata anche ai numeri di vendita per scoprire che alcuni di questi battono persino le utilitarie. Volkswagen T-Roc, Fiat 500X e Jeep Renegade, per esempio, occupano stabilmente un posto nella top ten assoluta del mercato. E non sono tra le più economiche. I prezzi partono da circa 23.000 euro per lamericana e per la ...

Hertz - A noleggio la spiaggina Fiat 500 Jolly Icon-e : Bilanci in decisa crescita per il segmento top di Hertz: nel 2018 Selezione Italia, il ramo della società di noleggio che strizza locchio alle vetture di fascia alta prodotte nel nostro Paese (in catalogo Maserati, Alfa Giulia, 4C e Stelvio, Abarth) ha raddoppiato i volumi. "Un segnale incoraggiante - spiega Massimiliano Archiapatti, ad e direttore generale di Hertz Italia - che ci ha spinti a proseguire sulla strada del lusso. Nasce così ...

Fiat 500X da record : prodotta la 500millesima unità : Oggi nello stabilimento di Melfi è stata prodotta la Fiat 500X numero 500.000: il nuovo primato certifica il successo del modello che, fin dal lancio nel 2014, è sempre stata leader nel segmento in Italia e stabilmente nella top 10 in Europa. L’esemplare da record è stato prodotto nella versione 120° ed è equipaggiato con la […] L'articolo Fiat 500X da record: prodotta la 500millesima unità sembra essere il primo su ...