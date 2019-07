Festa dell’Indipendenza | Trump | “Torneremo sulla Luna e pianteremo la bandiera americana

meteoweb.eu

(Di venerdì 5 luglio 2019) Il maltempo ha rischiato di mandare a monte le fastose celebrazioni volute dal presidente Donaldper il 4 Luglio a Washington. I temporalicapitale statunitense hanno ritardando il discorso che il tycoon ha tenuto al Lincoln Memorial e l’esibizione dei Blue Angels, i jet acrobatici della marina militare. “Torneremomolto presto elasu Marte“: questa una delle affermazioni dinel discorso tenuto per ladell’Indipendenza. Il presidente ha ricordato come il prossimo 20 luglio ricorra il 50° anniversario della missione Apollo 11 della NASA, che portò i primi uomini. Ha descritto l’America come “il Paese più eccezionale della storia” per le sue conquiste nello Spazio ma anche “per aver abolito la schiavitù, per aver conquistato i diritti e dato alle donne il diritto di ...

