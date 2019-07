ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2019) Procedure lampo e concorsi. Mentre la selezione per titoli ed esami per la selezione dei 79mila Navigator chiamati a supportare i percettori del Reddito di Cittadinanza ha concluso il suo iter in meno di due mesi, con graduatoria pubblicata e posti assegnati, inc’è chi si domanda come mai ci siano voluti finora sei(e chissà quanto tempo ci vorrà ancora) perché arrivi a conclusione ilstraordinario per l’assegnazione difarmaceutiche sul territorio della regione. Era stato il governo Monti a varare nel 2012 ilstraordinario, invitando i Comuni a individuarefarmaceutiche rispetto a quelle esistenti, con un nuovo margine di accesso che prevedeva che ci dovesse essere una farmacia ogni 3.300 abitanti. Un iter iniziato nel 2013 che prevede, tra l’altro, solo l’esame dei titoli e che ha visto la partecipazione indi ...

TutteLeNotizie : Farmacie Campania, il concorso lumaca per le nuove sedi. Sei anni di tira e molla, ma c’è… - fattoquotidiano : Farmacie Campania, il concorso lumaca per le nuove sedi. Sei anni di tira e molla, ma c’è solo una graduatoria prov… - Cascavel47 : Farmacie Campania, il concorso lumaca per le nuove sedi. Sei anni di tira e molla, ma c’è solo una graduatoria prov… -