ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2019) Lacronica dimette a dura prova i nostri ospedali. Se finiscono anche le scorte si devono comprare le confezioni all’estero a prezzi più alti di quelli negoziati in Italia. E intanto i pazienti aspettano con il rischio di aggravarsi. Antitumorali, antibiotici, antipsicotici, vaccini, capsule per l’endometriosi, terapie contro polmonite, osteoporosi, Parkinson, dolori neuropatici.dei medicinalidi(l’Agenzia italiana del farmaco) ci sono più di 200 nomi. Ma l’indisponibilità di certinon riguarda soltanto noi. “Tantissimi Paesi riportano questo problema, da nord a sud da est a ovest. Non solo l’Italia, ma anche Spagna, Portogallo, Francia, Olanda, Norvegia, Austria, Slovenia”, dice il direttore diLuca Li Bassi. “Tutti – aggiunge – riconoscono che sta aumentando in modo esponenziale ...

Noovyis : Un nuovo post (Farmaci, la carenza dei salvavita: 200 irreperibili nell’elenco Aifa. La soluzione: comprarli all’es… - ElidaSergi : RT @ANSA_Salute: L'Osservatorio #Nomisma sui #farmacigenerici evidenzia come gare al massimo ribasso dei prezzi portino alla fuga delle azi… - Cascavel47 : Farmaci, la carenza dei salvavita: 200 irreperibili nell’elenco Aifa. La soluzione: comprarli all’estero a prezzi p… -