Famiglia | la proposta della Lega | “Assegno unico da 100 a 300 euro per ogni figlio fino a

fanpage

(Di venerdì 5 luglio 2019) Il ministro per la, Lorenzo Fontana, lancia ladi un assegnoper i nuclei familiari e, in particolare, perdagli zero ai 26 anni: l'idea del ministro leghista è quella di un importo dai 100 ai 300per. Ma i 5 Stelle bloccano l'iniziativa e sottolineano che una misura del genere costerebbe troppo.

Fontana3Lorenzo : Abbiamo presentato una proposta di legge che prevede l'istituzione di una commissione d'inchiesta sulle case famigl… - TV7Benevento : Famiglia: Castelli, 'proposta Fontana costa tra 18 e 54 mld'... - ubikurbs : RT @NonVaccinato: #BIBBIANO. Ci sarà molto rapidamente una commissione di inchiesta sulle case #famiglia : l'hanno deciso le commissioni ri… -