Famiglia | il leghista Fontana | “Assegno da 100-300 euro per figli fino a 26 anni” Fonti

(Di venerdì 5 luglio 2019) Lega e M5s tornano a scontrarsi sugli aiuti alle famiglie, dopo che l’argomento, finita la campagna elettorale per lepee, era stato accantonato. Due giorni dopo la diffusione dei dati Istat sul declino demografico, il ministrodellaLorenzoha annunciato che l’esecutivo lavora all’erogazione di nuovi fondi: “Il governo”, ha detto intervistato dal Tg5, “lavora a un assegno unico che va dai cento ai trecentoper ognio dai zeroai 26 anni: credo che in questo modo riusciremo a contrastare il calo demografico. Tenteremo anche a livellopeo di far capire alla commissione Ue che gli incentivi alla natalità devono essere considerati come un investimento”. Governo accantona 1,5 miliardi diper evitare procedura Ue: “Risparmi di quota 100 e ...

