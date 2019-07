Famiglia | Fontana | ‘assegno da 100 a 300 euro per figli fino a 26 anni’

calcioweb.eu

(Di venerdì 5 luglio 2019) Roma, 5 lug. (AdnKronos) – “Il governo lavora a un assegno che va dai 100 ai 300per ogni bambino dai 0 ai 26 anni. Crediamo così di riuscire a contrastare il calo demografico”. Lo ha sottolineato il ministro dellaLorenzo, in un’intervista al Tg5. “E’ chiaro – ha aggiunto il ministro leghista – che tenteremo anche a livellopeo di far capire alla Commissionepea che gli incentivi per la natalità devono essere considerati come un investimento”. L'articolo, ‘assegno da 100 a 300pera 26 anni’ CalcioWeb.

