F1 | GP Italia 2019 | la Pirelli annuncia le gomme per il weekend a Monza Scelta la stessa

oasport

(Di venerdì 5 luglio 2019) Dopo il turbolento GP d’Austria, nono appuntamento del Mondiale di F1che sicuramente ha soddisfatto gli spettatori in termini di spettacolo, il Circus è pronto a proiettarsi al prossimodi Silverstone (Gran Bretagna), con una Mercedes sempre “Stella polare” del campionato e la Ferrari in cerca della prima vittoria stagionale. Da par suo la, in qualità di fornitore unico didella massima categoria dell’automobilismo, hato quali saranno gli pneumatici a disposizione dei team nell’atteso fine settimana di, previsto dal 6 all’8 settembre. #nGP tyres nominations, discover the #Fit4F1 flavours of! https://t.co/bDlF6wxLYC pic.twitter.com/ymnZ72Z5UH —Motorsport (@sport) July 4,Saranno dunque i compound C2, C3, C4 ad essere presenti nella prova brianzola. Si è optato per le tre ...

fattoquotidiano : Varese, in quattro picchiano un coetaneo 15enne: condannati per tortura. È la prima volta in Italia - petergomezblog : NESSUNA PROCEDURA D’INFRAZIONE ALL’ITALIA Commissione Ue accoglie le indicazioni dei tecnici - Mov5Stelle : Con orgoglio, ma anche con grande responsabilità, continueremo a rappresentare al meglio i nostri cittadini e l’Ita… -