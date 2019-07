Expo | Sala condannato | “Sono resistente | assicuro due anni di lavoro da sindaco Guardare

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2019) Il Tribunale di Milano hain primo grado ildi Milano, Giuseppe, a sei mesi di reclusione convertiti in una pena pecuniaria di 45 mila euro. “Qui è stato processato ile io ne ho fatto tanto – ha commentato il primo cittadino che all’epoca dei fatti rivestiva il ruolo di amministratore delegato di– una sentenza del genere, dopo sette, per un vizio di forma, allontanerà tanta gente per bene dall’occuparsi della cosa pubblica”. Migranti, Renzi accusa il Pd: “Errore esasperare tema e dire no a fiducia su Ius soli”. Ma fino al 2018 era il leader L'articolo: “Sonoduedidaavanti non me la sento” proviene da Il Fatto Quotidiano.

