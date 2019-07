Expo | Sala condannato a 6 mesi «Resto sindaco | continuerò il mio lavoro»

Expo - sindaco di Milano Sala condannato a 6 mesi di reclusione per l’appalto della Piastra : “Resto - processato mio lavoro” : Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, ex ad di Expo, è stato condannato a semi mesi di reclusione, convertiti in pena pecuniaria di 45mila euro, nel processo milanese in cui era imputato per falso materiale e ideologico per la presunta retrodatazione di due verbali con cui, nel maggio del 2012, sono stati sostituiti due componenti della commissione di gara per l’assegnazione del maxi appalto per la Piastra dei servizi dell’Esposizione Universale ...

Expo - Sala condannato a 6 mesi : Il tribunale di Milano ha condannato il sindaco di Milano per falso ideologico. La procura aveva chiesto 13 mesi. Lo fece solo per fare in fretta, per portare avanti la macchina di Expo che era in drammatico ritardo sui tempi di marcia. Ma nel maggio 2012, quando firmò un verbale truccato per sostituire due commissari di una gara d'appalto, Beppe Sala commise un reato: e il "fin di bene" non lo giustifica. Oggi il tribunale di Milano ...

Processo a Sala per l'appalto Piastra di Expo - le tappe della vicenda : Processo a Sala per l'appalto Piastra di Expo, le tappe della vicenda Il sindaco di Milano è stato condannato a sei mesi per falso, mentre in altri filoni dell'indagine, è stato prosciolto dal gup (decisione confermata in appello) da un'accusa di abuso d'ufficio. Archiviata anche una contestazione di turbativa d'asta nei suoi ...

Expo - la difesa del sindaco Sala : “Ipotesi dell’accusa costellata da errori. Non si può condannare a prescindere” : Non esiste alcun elemento che possa portare a sostenere che Giuseppe Sala, l’allora ad di Expo, “ha concorso in maniera attiva e ha deciso in maniera solitaria e quindi retrodatato quei verbali direi in maniera inutile”. È uno dei passaggi conclusivi dell’arringa dell’avvocato Salvatore Scuto, difensore assieme al collega Stefano Nespor, dell’attuale sindaco di Milano imputato per falso ideologico e materiale nel processo con ...