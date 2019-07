Ex ministro norvegese condannato per abuso sessuale su richiedenti asilo

huffingtonpost

(Di venerdì 5 luglio 2019) Svein Ludvigsen, exdella pesca, è statoa cinque anni di galera per aver abusato sessualmente di tre. La sentenza è stata emessa mercoledì ma resa pubblica ieri. Ludvigsen, 72 anni, avrebbe sfruttato la sua posizione di governatore chiedendo ai tre giovani, uno dei quali è affetto da una lieve disabilità mentale, favori sessuali in cambio di alloggio e di lavoro. L’uomo avrebbe inoltre dato loro l’impressione di poter decidere del loro, riporta l’Independent. Gli abusi avrebbero avuto luogo dal 2011 al 2017, quando una delle vittime era ancora minorenne. Le altre due vittime, tra i 35 e i 34 anni, hanno detto che Ludgvisen li aveva convinti di poterli espellere dal paese, se non avessero accettato le sue avances.Durante il processo, l’uomo ha ammesso di aver avuto ...

