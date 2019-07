Evacuati 13 migranti dalla Alex Ecco l' accordo tra Italia e Malta

ilgiornale

(Di venerdì 5 luglio 2019) Angelo Scarano Un parte deidellasono stati trasbordati sulle motovedette della Guardia Costierana. Scatta il patto tra La Valletta e Roma Si sblocca in parte la situazione della, la barca dell'Ong Mediterranea che si trova a poche miglia da Lampedusa e dalle acque territorialine.e l'hanno trovato unper lo sbarco. I, secondo quanto riportato da una nota del governo di La Valletta, saranno accolti a. I maltesi avevano offerto un loro porto per los barco ma l'equipaggio dellaha fatto sapere che la barca non è in grado di affrontare una traversata del genereposizione in cui si trova. Così lae l'ong hanno chiesto ai maltesi l'intervento delle loro motovedette per trasbordare i. Parallelamente alcune unità della guardia costierana hanno trasbordato iche hanno ...

Agenzia_Ansa : In corso l'evacuazione dalla nave Alex della ong #Mediterranea 18 donne e bambini - Avvenire_Nei : Evacuati 13 migranti tra cui due donne incinte. Mancano cibo e acqua - MSF_ITALIA : Eventi orribili a Tripoli ieri sera. Segnalati almeno 40 morti e diversi feriti durante attacco aereo su centro di… -