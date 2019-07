Estate e viaggi | un italiano su 5 sceglie il luogo di vacanza in base al cibo

Estate - al via il primo grande esodo : 17 - 6 milioni di italiani in viaggio a luglio : Il primo weekend estivo è da bollino rosso. Studio Coldiretti-Exè: "La spesa media destinata dagli italiani alle vacanze estive è di 779 euro per persona in aumento del 5% rispetto allo scorso anno"

Un'Estate fa : stasera viaggio tra i tormentoni estivi con Pupo e Diana del Bufalo su Rai2 : Diana Del Bufalo e Pupo ci conducono in un viaggio musicale attraverso i tormentoni delle estati italiane.

In viaggio 34 - 6 milioni di italiani in Estate - mare al top : E' in lieve aumento il numero degli italiani che hanno trascorso o trascorreranno una vacanza fuori casa durante il periodo estivo.

Tutti al mare per l’Estate italiana : 34 - 6 milioni in viaggio - giro d’affari di 21 - 8 miliardi : “Le previsioni per le vacanze degli italiani durante l’estate 2019 mostrano un lieve incremento rispetto allo scorso anno. L’84% dei viaggiatori resterà in Italia prediligendo il mare mentre, al secondo posto delle preferenze, conquista la postazione la vacanza culturale. Questo dato ci induce a voler guardare al meglio, senza per questo sottovalutare nulla. Certo, la crisi continua a farsi sentire, costringendo gli italiani ad una riduzione ...

Oroscopo Estate - Acquario : amicizie e viaggi in primo piano : L'estate per i nativi del segno dell'Acquario sarà caratterizzata principalmente dalle amicizie, soprattutto quelle nate da poco tempo. Ci saranno dei successi lavorativi, soprattutto tra fine luglio e inizio agosto, anche se dovrete faticare un po' prima di arrivare ad avere il successo che meritate. Non sarete particolarmente stressati, ma ci sarà qualche litigio, in amore oppure al lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per ...

Oroscopo Estate Gemelli : grandi guadagni in arrivo - molta voglia di viaggiare : L'estate dei nativi sotto il segno dei Gemelli non sarà tutta rose e fiori, al contrario potrebbero esserci delle giornate no che vi causeranno parecchio nervosismo, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. Invece, per quanto riguarda l'ambito lavorativo, saranno dei mesi praticamente perfetti sotto ogni punto di vista. Riuscirete infatti a lavorare sodo, con un po' di impegno ovviamente, ma soprattutto, massimizzerete come non mai ...

Estate e viaggi : superbatteri “souvenir” per 500mila italiani : Quasi 500mila vacanzieri italiani – uno su 4 dei circa 2 milioni che sceglieranno mete esotiche – a fine Estate torneranno a casa con un “souvenir“, un’infezione da superbatteri resistenti agli antibiotici: lo sottolineano gli esperti del Gisa, Gruppo italiano per la stewardship antimicrobica, in occasione del convegno “Antimicrobial Stewardship Toscana” in programma a Pisa il 12 giugno. Il rischio di ...

Barca a vela : 9 crociere da fare quest’Estate per un viaggio memorabile : Divertirsi fra le CicladiIn caicco fra le isole della TurchiaIn goletta verso FethiyeAlla scoperta delle EolieRotta verso l’Artico Rotta verso l’Artico La traversata oceanicaLa traversata oceanicaPolinesia Francese con una Barca tutta per séA ritmo di tango nel DodecanesoAlle Baleari per trovare (magari) l’amoreMare. Se lo amate è arrivato o tornato il momento di leggere qui. Per scegliere e imBarcarsi sulle crociere più belle ed esplorare ogni ...