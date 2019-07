Estate e vacanze | 17 | 6 milioni di italiani in partenza a Luglio

meteoweb.eu

(Di venerdì 5 luglio 2019) “Scatta il primo vero grande esodo dellecon il mese diche vedrà in ferie ben 17,6di, l’86% dei quali ha scelto come meta una località del Belpaese anche per i drammatici episodi di terrorismo internazionale che condizionano questala scelta delledi un italiano su quattro (26%) che hanno scelto di mettersi in viaggio“: è quanto emerge dallo studio Coldiretti “La vacanza Made in Italy nel piatto” diffuso in occasione dell’apertura del Villaggio contadino della Coldiretti a Milano con diecimila agricoltori al Castello Sforzesco, da Piazza del Cannone a Piazza Castello, provenienti da tutta Italia per presentare la più ricca esposizione della variegata offerta enogastronomica delle località turistiche italiane con mercati contadini, agrichef con le ricette storiche ed esposizioni ad hoc per l’assegnazione delle bandiere del ...

