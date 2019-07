Estate | al via il primo grande esodo | 17 | 6 milioni di italiani in viaggio a luglio

Estate e viaggi : un italiano su 5 sceglie il luogo di vacanza in base al cibo : “Il cibo diventa la voce principale del budget delle famiglie in vacanza in Italia con circa un terzo della spesa di italiani e stranieri destinato alla tavola per consumare pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per cibo di strada o specialità enogastronomiche per un importo complessivo stimato nel 2019 in oltre 27 miliardi all’anno, il massimo storico di sempre“: è quanto emerge dallo studio Coldiretti “La ...

Un'Estate fa : stasera viaggio tra i tormentoni estivi con Pupo e Diana del Bufalo su Rai2 : Diana Del Bufalo e Pupo ci conducono in un viaggio musicale attraverso i tormentoni delle estati italiane.

Estate 2019 - al via la continuità assistenziale : Fimmg CA Ragusa augura buon lavoro ai colleghi dei presidi turistici. Cominciata la stagione estiva della continuità assistenziale (ex guardia medica)

In viaggio 34 - 6 milioni di italiani in Estate - mare al top : E' in lieve aumento il numero degli italiani che hanno trascorso o trascorreranno una vacanza fuori casa durante il periodo estivo.

Tutti al mare per l’Estate italiana : 34 - 6 milioni in viaggio - giro d’affari di 21 - 8 miliardi : “Le previsioni per le vacanze degli italiani durante l’estate 2019 mostrano un lieve incremento rispetto allo scorso anno. L’84% dei viaggiatori resterà in Italia prediligendo il mare mentre, al secondo posto delle preferenze, conquista la postazione la vacanza culturale. Questo dato ci induce a voler guardare al meglio, senza per questo sottovalutare nulla. Certo, la crisi continua a farsi sentire, costringendo gli italiani ad una riduzione ...

Domani la Villa Bellini di Catania darà il via al “Punk Tour – Estate ’19” di Gazzelle : Partirà Domani dalla Villa Bellini di Catania il “Punk Tour – Estate ’19” di Gazzelle. Il giovane artista romano, dopo

Oroscopo Estate - Acquario : amicizie e viaggi in primo piano : L'estate per i nativi del segno dell'Acquario sarà caratterizzata principalmente dalle amicizie, soprattutto quelle nate da poco tempo. Ci saranno dei successi lavorativi, soprattutto tra fine luglio e inizio agosto, anche se dovrete faticare un po' prima di arrivare ad avere il successo che meritate. Non sarete particolarmente stressati, ma ci sarà qualche litigio, in amore oppure al lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per ...

Oroscopo Estate Gemelli : grandi guadagni in arrivo - molta voglia di viaggiare : L'estate dei nativi sotto il segno dei Gemelli non sarà tutta rose e fiori, al contrario potrebbero esserci delle giornate no che vi causeranno parecchio nervosismo, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. Invece, per quanto riguarda l'ambito lavorativo, saranno dei mesi praticamente perfetti sotto ogni punto di vista. Riuscirete infatti a lavorare sodo, con un po' di impegno ovviamente, ma soprattutto, massimizzerete come non mai ...

Porsche Design presenta Aviator : 13 eleganti colorazioni per un’Estate da sogno [GALLERY] : Aviator Porsche Design: non solo una protezione per gli occhi, ma uno status symbol E’ importante proteggere gli occhi dai raggi del sole durante tutto l’anno, ma con l’arrivo della bella stagione gli occhiali da sole diventano un accessorio di moda a cui non si può proprio rinunciare. Di qualsiasi colore e forma, gli occhiali da sole fanno impazzire tutti i fashion addicted, che vanno a caccia di quelli più insoliti, ...

Oggi è il Solstizio d’Estate 2019 : PROVERBI - FRASI e CITAZIONI da inviare su Facebook e WhatsApp : Si verifica Oggi, 21 Giugno, il Solstizio d’Estate 2019: alle 17:54 ora italiana (15:54 UTC) si verifica molto più di un semplice evento astronomico. Da sempre, questo giorno, considerato critico, di passaggio, è caratterizzato da riti propiziatori ed ha alimentato, da tempi immemori, numerose leggende. Il Solstizio d’Estate è celebrato nel mondo con numerosi festeggiamenti: spiritualisti e turisti si riuniscono ad esempio presso il ...

Aldo - Giovanni e Giacomo tornano al cinema : al via le riprese di «Odio l’Estate» : Aldo, Giovanni e Giacomo, i filmAldo, Giovanni e Giacomo, i filmAldo, Giovanni e Giacomo, i filmAldo, Giovanni e Giacomo, i filmAldo, Giovanni e Giacomo, i filmAldo, Giovanni e Giacomo, i filmAldo, Giovanni e Giacomo, i filmAldo, Giovanni e Giacomo, i filmAldo, Giovanni e Giacomo, i filmAvevano detto che avrebbero preso strade diverse, per dedicarsi ciascuno ai propri progetti. Poi, sarebbero tornati, perché nessun litigio, nessun’acredine era ...

La lunga Estate di Tokyo : al via una stagione all’insegna di tradizione - natura - buon cibo e divertimento : Tokyo si prepara ad accogliere i tantissimi viaggiatori che quest’estate hanno scelto la capitale del Giappone per le loro vacanze estive. Questi mesi sono il momento perfetto per vivere la città come veri locali e immergersi nella miriade di eventi che animano la destinazione da giugno ad agosto: tra summer festival e fuochi d’artificio, appuntamenti nei parchi o per le strade della città, si preannuncia una grande estate all’insegna ...

Estate con Don Matteo in TV : dal 13 giugno al via le repliche su Rai1 in attesa dell’ultima stagione : In attesa dell'ultima stagione, al via le repliche di Don Matteo in TV. L'amata fiction, con protagonista il parroco detective interpretato da Terence Hill, torna su Rai1 per far compagnia ai fan per tutta l'Estate. L'appuntamento è a partire dal 13 giugno con un doppio appuntamento serale che si rinnova ogni giovedì. La rete ammiraglia manderà in onda l'undicesima stagione della serie televisiva per allietare il pubblico, in fremente attesa ...

Estate e viaggi : superbatteri “souvenir” per 500mila italiani : Quasi 500mila vacanzieri italiani – uno su 4 dei circa 2 milioni che sceglieranno mete esotiche – a fine Estate torneranno a casa con un “souvenir“, un’infezione da superbatteri resistenti agli antibiotici: lo sottolineano gli esperti del Gisa, Gruppo italiano per la stewardship antimicrobica, in occasione del convegno “Antimicrobial Stewardship Toscana” in programma a Pisa il 12 giugno. Il rischio di ...