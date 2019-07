Esplosione Stromboli | geologo | “Attività imprevedibile | dimostra che la natura non su può

Stromboli - il video dell' Esplosione girato dal sopravvissuto. VIDEO : Stromboli , il VIDEO dell'esplosione girato dal sopravvissuto. VIDEO Il filmato dell’esplosione è stato registrato nel pomeriggio del 3 luglio dallo smartphone di Thiago Takeuti, il turista brasiliano amico di Massimo Imbesi, l’escursionista morto per la pioggia di lapilli. I due avevano cercato insieme di mettersi in ...

Esplosione Stromboli e Tsunami : rilevati movimenti anomali del mare a Marina di Camerota e Palinuro nel Cilento [VIDEO] : Due forti e inattese esplosioni hanno interessato il vulcano di Stromboli tra le 16,45 e le 17 del 3 luglio 2019. Circa 30 minuti dopo in alcune spiagge del Cilento , Buondormire vicino all’Arco Naturale di Palinuro e Calanca a Marina di Camerota , i bagnanti hanno notato un anomalo movimento dell’acqua Marina con abbassamenti e sollevamenti di alcune decine di cm. Con ogni probabilità, il fenomeno è da mettere in relazione a quanto ...

Stromboli - il parossismo ha generato un piccolo tsunami e la nube piroclastica è arrivata in Calabria : l’INGV svela tutti i dettagli dell’ Esplosione : A seguito degli eventi che si sono verificati sul vulcano di Stromboli , l’INGV ha emesso un nuovo aggiornamento sui fenomeni in corso, che riportiamo integralmente. A partire dalle ore 14:46:00 UTC ( tutti i tempi riportati sono UTC), si è verificata una sequenza parossistica che ha interessato la terrazza craterica dello Stromboli . L’inizio del fenomeno è stato preceduto da un’intensificazione dell’attività Stromboli ana a carico di una bocca ...

Eruzione Stromboli - l’ Esplosione del vulcano vista da una barca. VIDEO : Eruzione Stromboli , l’esplosione del vulcano vista da una barca. VIDEO Le riprese girate da un’imbarcazione a vela in navigazione sul mare delle Eolie. “Oh, my God!”, esclama una voce femminile. Poi arriva l’annuncio dell’ufficio circondariale marittimo Parole chiave: ...

Esplosione Stromboli - com’è morto Massimo Imbesi : l’escursionista-poeta innamorato delle Eolie [FOTO] : “Si vede che il cielo aveva bisogno di poesia…”, scrivono sul profilo Facebook di Massimo Imbesi, l’escursionista di 35 anni che ha perso la vita per un’improvvisa Esplosione dello Stromboli . Ieri mattina l’ultima condivisione sul social di una foto-ricordo con un’amica, che oggi tutti commentano increduli: “Dimmi che non sei tu…”, “mancherai a tutti”. Massimo a ‘Punta ...

Stromboli - le incredibili immagini del momento dell’ Esplosione riprese da uno yacht [VIDEO] : Emergono nuove immagini delle violente esplosioni che si sono verificate sul vulcano Stromboli ieri, che hanno portato alla sfortunata scomparsa di una persona e che hanno gettato i tanti turisti che affollavano l’area nel panico. Nelle immagini del video che trovate in fondo all’articolo si vede il vulcano ripreso dal mare, a bordo di uno yacht , il Gioia Solaris One 44. Tutto sembra tranquillo quando improvvisamente l’esplosione genera l’enorme ...

Stromboli - l’Esplosione del vulcano ripresa in diretta dalla barca : “Oh - my god”. Il momento dell’eruzione : Prima il vulcano da cui escono solo alcune nuvole di fumo. Poi, all’improvviso, l’esplosione dal cratere. L’eruzione dello Stromboli è stata registrata in diretta dalle persone a bordo del Gioia Solaris One 44, uno yatch a vela. “Oh, my god, look!” si sente dire da una donna, che poi consiglia di stare lontano dall’isola delle Eolie. Video Facebook/Solaris Yatchs/Stefano Berziga ...