Addio definitivo! Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, è finita dopo 10 anni di matrimonio (Di venerdì 5 luglio 2019) A quanto pare la voce-terremoto era vera... Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono lasciati. Il gossip circolava da qualche settimana e anche se è ancora arrivato alcun comunicato ufficiale, adesso trova conferma su Dagospia. È proprio il sito di Roberto D’Agostino a lanciare l’indiscrezione bomba sull’Addio della coppia e svela che in realtà tra i due non ci sarebbe una semplice crisi passeggera così come era stato vociferato su molte riviste di cronaca rosa, ma sarebbe scattato l’Addio definitivo dopo ben dieci anni di matrimonio e due figli insieme, Raffaela Maria e Gabrio Tullio.



La coppia sembrava apparentemente senza problemi, ma è anche vero che in questi ultimi mesi sono stati davvero tanti gli indizi raccolti dai fan di Eros e Marica, che dunque immaginavano che tra i due il rapporto non fosse più idilliaco come un tempo. Per esempio recentemente Eros ha subito un delicato intervento alle corde vocali che lo ha costretto ad annullare e rimandare diverse tappe del suo tour che lo porterà in giro per il mondo. Durante il periodo dell'operazione e poi quello della convalescenza, Marica non è mai stata intercettata al suo fianco. E nemmeno sui social ha espresso solidarietà o scritto un messaggio. Poi, altro indizio, quando è stato il compleanno di Pellegrinelli, Ramazzotti non ha postato alcuna dedica, come invece aveva fatto negli anni precedenti.

Ancora: sui social non c’era più traccia di foto insieme nei rispettivi profili ed entrambi erano stati avvistati senza fedi. Se, quindi, nell’aria c’era già voce di maretta poi nei giorni scorsi il gossip è esploso. Dopo dieci anni d’amore e mai un pettegolezzo, il settimanale Spy, senza aggiungere però altri dettagli, ha lanciato l’indiscrezione bomba della crisi tra i due, che sono marito e moglie dal 2014.



Ci ha pensato Dagospia, adesso, ad aggiungere dettagli. Stando a quanto si legge sul sito, Eros e Marica si sarebbero lasciati definitivamente e, addirittura, lei non vivrebbe più a casa con Eros: da un po’ di tempo avrebbe preso un’altra casa. Al momento, però, da parte dei due diretti interessati non sono arrivati ancora annunci ufficiali né sono stati fotografati o paparazzati in giro in compagnia di altre persone. Non si esclude, però, che dopo questa voce, Eros e Marica facciano al più presto chiarezza sul loro matrimonio.