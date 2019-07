E Alan Kurdi ne salva 65 senza telefono o gps al largo della costa libica

ilgiornale

(Di venerdì 5 luglio 2019) Giovanni Corato L'ongrecupera 65 migranti (, né gps) in mare. Anche se i libici avevano già assunto la responsabilità dell’intervento Mentre la Alex, la barca a vela di Mediterranea, è in acque internazionali davanti a Lampedusa con a bordo 54 migranti, un'altra ong è pronta a sfidare - di nuovo - l'Europa e l'Italia. La naveong tedesca Sea Eye, infatti, ha recuperato in mare 65 migranti a 37 miglia dallae ha già richiesto a Malta, Italia e Libia di prenderli in carico. Il gommone - con motore non funzionante - è stato raggiunto questa mattina dall'imbarcazione che l'ha individuata nonostante i naufraghi non avessero unsatellitare o un gps. E nonostante i libici avessero assunto la responsabilità dell’intervento. "Le persone a bordo hanno avuto una fortuna incredibile a esser stati ritrovati", ha affermato ...

