Domatore ucciso da 4 tigri | cosa succede nei circhi in Italia?

Prima una tigre soltanto poi anche le altre tre che stava addestrando. Era unesperto Ettore Weber, 61 anni, morto nella serata del 4 luglio, mentre provava il suo spettacolo per il Monti Circus di Marina Orfei a Triggiano, in provincia di Bari. Erano circa le 8 della sera e l'uomo era nella gabbia per l'addestramento. Secondo il racconto di quanti hanno assistito al fatto è stato attaccato all'improvviso da uno dei felini e poco ...

