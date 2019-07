Domatore del circo muore azzannato da tigre

Tragedia durante le prove del circo a Bari : famoso Domatore ucciso da 4 tigri : Tragedia ieri sera intorno alle 20 a Triggiano, in provincia di Bari: l’addestratore e domatore Ettore Weber del circo Marina Monti, è stato aggredito e azzannato inizialmente da una sola tigre, poi, in un secondo momento, se ne sono aggiunte altre tre. Troppo gravi le ferite riportate, per il 61enne non c’è stato nulla da fare. L’incidente è avvenuto durante un addestramento. Il circo era stato montato a metà giugno in ...

Triggiano. Ettore Webber mangiato da quattro tigri : morto il Domatore del Circo Marina Monti Orfei : Una morte orribile. quattro tigri hanno sbranato il domatore del Circo Marina Monti Orfei, montato a ridosso del centro commerciale

Triggiano - Domatore del Circo Orfei ucciso dalle tigri durante le prove : Una tigre si è avventata contro il suo domatore: la tragedia si è consumata nelle campagne di Triggiano, in provincia di Bari. durante le prove per l'esibizione con gli animali, uno dei quattro felini ha aggredito e ferito a morte uno degli addestratori più conosciuti nell'ambiente circense. Subito dopo sono intervenute le altre tre che si sono aggiunte all'attacco del corpo ormai seviziato. tigri azzannano il domatore: morto un artista del ...

Bari - Domatore azzannato e ucciso da tre tigri del Bengala : Una terribile tragedia si è verificata questa sera a Triggiano, piccolo comune alle porte di Bari, dove in questi giorni fa tappa il circo Orfei. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, pare infatti che un domatore, di cui non sono state rese note le generalità, sia stato azzannato e sbranato da ben tre tigri del Bengala, uno degli animali più temibili del pianeta. Le cause del dramma sono ancora tutte da accertare: i felini non ...

Domatore del circo Orfei ucciso da una tigre : choc durante le prove : Tragedia nel circo. Un Domatore di un circo Orfei, Ettore Weber, di 61 anni, è stato azzannato da una tigre ed è morto poco dopo per le ferite riportate. È successo in serata a...

Domatore del circo Orfei ucciso da una tigre : choc durante le prove. Il corpo dilaniato per trenta minuti : Un Domatore di un circo Orfei, Ettore Weber, di 61 anni, è stato azzannato da una tigre ed è morto poco dopo per le ferite riportate. È successo in serata a Triggiano (Bari)....

Bari - Domatore del Circo Orfei ucciso da tigri a Triggiano. “Le stava addestrando” : Un domatore di tigri è stato azzannato da uno dei suoi felini ed è morto. È successo nel tardo pomeriggio di oggi a Triggiano, cittadina del barese in cui ha fatto tappa il Circo Orfei, per cui l’uomo lavorava. Troppo gravi le ferite riportate dall’uomo che e’ deceduto dopo qualche ora dall’aggressione. Ettore Weber, di 61 anni, era impegnato nell’addestramento di quattro tigri nelle prove dello spettacolo. Secondo una ...

Un Domatore del circo Orfei è stato ucciso da 4 tigri durante le prove nel barese : Orrenda fine per un domatore di grandi felini del circo Orfei, che da alcuni giorni stava effettuando spettacoli a Triggiano, nel barese: e' stato aggredito e ucciso da 4 tigri durante le prove. E' accaduto intorno alle 20. L'addestratore si chiamava Ettore Weber e aveva 61 anni. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, durante l'addestramento si trovava in una gabbia con quattro felini, quando è stato aggredito da uno di loro. Subito dopo, ...

Bari - Domatore del Circo Orfei ucciso da tigri a Triggiano. Sul posto i Carabinieri : Un domatore di tigri è stato aggredito da uno dei suoi felini ed è morto. È successo nel tardo pomeriggio di oggi a Triggiano, cittadina del barese in cui ha fatto tappa il Circo Orfei, per cui l’uomo lavorava. Troppo gravi le ferite riportate dall’uomo che e’ deceduto dopo qualche ora dall’aggressione. Sul posto i Carabinieri e il personale del 118. L'articolo Bari, domatore del Circo Orfei ucciso da tigri a Triggiano. ...

Domatore del circo Orfei ucciso da una tigre : choc durante le prove : Un Domatore di un circo Orfei, Ettore Weber, di 61 anni, è stato azzannato da una tigre ed è morto poco dopo per le ferite riportate. È successo in serata a Triggiano (Bari)....