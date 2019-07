Diana Del Bufalo | ‘Amo Paolo Ruffini ma non sogno il matrimonio’

Diana Del Bufalo : fidanzato - età e biografia. Chi è l’ex di Amici : Diana Del Bufalo: fidanzato, età e biografia. Chi è l’ex di Amici Diana Del Bufalo e Pupo condurranno Un’estate fa, nuovo show musicale di Rai 2. L’inedita coppia guiderà il pubblico tra le hit più amate sotto l’ombrellone dai lontani anni ’60 fino ai giorni nostri. È passato già quasi un decennio da quando la bella e talentuosa Diana si esibiva come cantante ad Amici di Maria de Filippi conquistando i ...

Un’estate fa : Pupo e Diana Del Bufalo alla ricerca dei successi estivi del passato : Diana Del Bufalo Pupo e Diana Del Bufalo sono pronti a debuttare su Rai 2. A partire da stasera, il cantante e l’attrice condurranno Un’Estate Fa, nuovo programma musicale della rete diretta da Carlo Freccero che ripercorrerà la storia delle hit parade estive dal 1960 fino al 2018. Un modo per dar lustro a 58 anni di musica, a partire dall’epoca in cui, al posto di Spotify, iTunes e YouTube, i grandi successi si diffondevano ...

Un'estate fa : stasera viaggio tra i tormentoni estivi con Pupo e Diana Del Bufalo su Rai2 : Diana Del Bufalo e Pupo ci conducono in un viaggio musicale attraverso i tormentoni delle estati italiane.

Un’estate fa - Rai2. Diana Del Bufalo : “Pupo? Ha rotto lui il ghiaccio” : Diana Del Bufalo conduce Un’estate fa su Rai2 con Pupo: “Ecco come ha rotto il ghiaccio” Andrà in onda stasera, giovedì 4 luglio 2019, la prima puntata di Un’estate fa, con Pupo e Diana Del Bufalo, su Rai2. Trattasi di un programma dedicato ai tormentoni estivi di ieri e di oggi, che i due padroni di casa condurranno oggi e giovedì prossimo, 11 luglio, con un totale di due puntate quindi. E in attesa della messa in onda ...

Archeologia : Anas “InDiana Jones” sulla via della Magna Grecia : Il binomio infrastrutture-Archeologia e il potenziale che deriva dalla valorizzazione dei reperti portati alla luce durante i lavori Anas (Gruppo Fs Italiane) per la nuova Statale 106 Jonica, nel cuore della Magna Grecia, sono al centro del secondo volume scientifico-divulgativo della collana ‘I percorsi dell’Archeologia‘ dal titolo ‘Tra il Torbido e il Condojanni – Indagini archeologiche nella Locride per i lavori Anas ...

Anas 'InDiana Jones' sulla via della Magna Grecia : Roma, 3 lug. (AdnKronos) - Il binomio infrastrutture-archeologia e il potenziale che deriva dalla valorizzazione dei reperti portati alla luce durante i lavori Anas (Gruppo Fs Italiane) per la nuova Statale 106 Jonica, nel cuore della Magna Grecia, sono al centro del secondo volume scientifico-divul

Diana Del Bufalo 'Non sposo Paolo Ruffini!'/ 'Matrimonio? Lo amo - ma...' : Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini, matrimonio in arrivo per la coppia? Lei confessa: 'Lo amo molto ma non sono portata per le nozze'

Kevin Costner/ "Lady Diana avrebbe dovuto girare il sequel di Guardia del corpo" : Lady Diana avrebbe dovuto recitare in Guardia del Corpo 2, le dichiarazioni inedite di Kevin Costner rilasciate a People.

Diana Del Bufalo : Nessuna crisi con Paolo Ruffini - siamo felici da 5 anni. Lo amo ma non lo sposo : In un'intervista rilasciata al settimanale 'Gente', Diana Del Bufalo ha parlato della lunga storia d'amore con Paolo Ruffini. Innanzitutto ha smentito le voci secondo le quali starebbero attraversando un periodo di crisi. I due, secondo quanto dichiara l'attrice, sono molto felici insieme. Tuttavia, non si sente il profumo dei fiori d'arancio. La Del Bufalo ritiene di non essere portata per le nozze.\\Nonostante si sia spesso parlato di una ...

Diana Del Bufalo : "Amo Paolo ma non lo sposo" - : Alessandro Pagliuca Diana del Bufalo parla per la prima volta del suo rapporto con Paolo Ruffini affermando che non ha però intenzione di sposarlo Diana Del Bufalo è tornata a parlare della sua storia d'amore con Paolo Ruffini e ha rivelato di stare attraversando un periodo particolarmente felice insieme al conduttore, ma di non avere assolutamente intenzione di sposarlo. "Mi rendo conto che la felicità possa dare fastidio, ma noi ...

Diana Del Bufalo : “Ecco perché non sposo Paolo Ruffini” : “Ma quale crisi! Mi rendo conto che la felicità possa dare fastidio, ma noi siamo felici. Da quasi cinque anni. Paolo mi ha fatto innamorare per la sua bontà smisurata, non ha paura di dire la sua, anche se sbaglia, perché non si cura troppo dei pareri altrui”. Con queste parole Diana Del Bufalo spazza via le voci di crisi sulla sua storia con Paolo Ruffini e lo fa durante un’intervista al settimanale Gente. “Amo tantissimo ...

Diana Del Bufalo : "Sono felice con Paolo Ruffini " : Qualche giorno fa Diana Del Bufalo, esplosiva ex concorrente di Amici al quale ha partecipato ormai nove anni fa, si è ritrovata a dover smentire una voce che la voleva in crisi con Paolo Ruffini, storico conduttore di Colorado, varietà comico di Italia 1.Di recente proprio la Del Bufalo ha parlato dei suoi progetti per le vacanze, che la vedranno sempre al fianco del presentatore ex Mtv: “Ci sono in ballo alcune possibilità. Recentemente ...

Diana Del Bufalo : i progetti con Paolo Ruffini - la musica e il nuovo sogno : Diana Del Bufalo si racconta: le vacanze con Paolo Ruffini, il sogno nel cassetto e la musica Diana Del Bufalo è sicuramente uno dei volti più promettenti dello spettacolo italiano. Negli ultimi anni si è divisa, sempre con successo, tra tv, cinema, musica e web. Prossimamente debutterà anche come conduttrice su Raidue accanto a Pupo con […] L'articolo Diana Del Bufalo: i progetti con Paolo Ruffini, la musica e il nuovo sogno proviene da ...

Diana Del Bufalo : Amo molto Paolo Ruffini - ma non voglio sposarlo! : L'attrice romana smentisce le voci di crisi tra lei e Paolo Ruffini, di cui si dice molto innamorata anche se tra i suoi sogni non c'è quello di sposarsi. Durante un'intervista rilasciata al settimanale "Gente", Diana Del Bufalo è tornata a parlare della sua storia d'amore con Paolo Ruffini, smentendo i rumor che li danno in crisi. “Ma quale crisi! Mi rendo conto che la felicità possa dare fastidio, ma noi siamo felici. Da quasi ...