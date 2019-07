Di nuovo attuale oggi 5 luglio la storia di WhatsApp Gold e video Martinelli | bufala con

optimaitalia

(Di venerdì 5 luglio 2019) Sta circolando nuovamente, in queste ore, la catena che ci parla die del presuntoportatore di virus per il nostro smartphone. Dopo aver analizzato un'altrasull'app nella giornata di ieri riguardante il ritorno dell'app a pagamento a causa del passaggio a Facebook,tocca prendere ancora una volta in esame un messaggio virale che alimenta disinformazione ed inutili allarmismi. Soprattutto tra gli utenti meno esperti. Scendendo maggiormente in dettagli, la fake news diè quella che in tantissime occasioni ha preso piede proprio attraverso l'app in questione.è unaenorme e non rappresenta alcun potenziale virus da scaricare per passare ad una versione più evoluta dell'applicazione disponibile per utenti iPhone e Android. Si tratta di una versione aggiornata rispetto ad un'altra catena che aveva preso piede ...

