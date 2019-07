De Tomaso P72 | a Goodwood la supercar che rende omaggio al passato – foto

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2019) Per festeggiare il sessantesimo compleanno, al Festival of Speed di2019 la Deha svelato la P72,che sin dal nome vuole rievocare erealla P70, realizzata dal patron Alejandro insieme a Carroll Shelby a metà degli anni ’60. Realizzata in collaborazione con Apollo, la P72 può contare su un telaio monoscocca in carbonio e un cambio che dovrebbe essere manuale. Nessun dettaglio, per ora, sul motore. Ne verranno costruiti solo 72 esemplari, messi in vendita a un prezzo base di 750 mila euro. L'articolo DeP72, alachealproviene da Il Fatto Quotidiano.

