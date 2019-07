De Magistris a Palazzo Marino da Sala | «Pronto nuovo patto Napoli-Milano»

Di Matteo via da pool stragi - solidarietà di de Magistris : “Caro Nino ti sono vicino - la strada è più sicura del Palazzo” : “Senza lavoro non c’è libertà e non c’è democrazia compiuta. Per chi ha dedicato una vita alle Istituzioni, il lavoro per il bene comune diviene non di rado anche una missione. Non avere il lavoro, perdere il lavoro, essere sconfitto o colpito nelle Istituzioni, sono ferite sanguinanti, talvolta anche mortali. Poi impari nella vita che le persone più forti sono quelle che quando cadono o vengono colpite si rialzano più forti di ...