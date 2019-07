Danilo Petrucci MotoGP | GP Germania 2019 | “Sono preoccupato per il finale di gara

MotoGp – Un rinnovo poco sostanzioso per Petrucci? Danilo spiega : “magari non sono tanti soldi - ma…” : Danilo Petrucci si ‘accontenta’ per amore della sua Desmosedici e della MotoGp: le parole del ternano dopo il rinnovo con la Ducati Giornata speciale ieri al Sachsenring per Danilo Petrucci: il ternano ha rinnovato il suo contratto con la Ducati dopo tanti rumors e indiscrezioni riguardanti il suo futuro. Il ducatista è stato confermato per un anno, con un contratto di circa 700 mila euro con scadenza a fine 2020. Uno stipendio ...

Danilo Petrucci MotoGP - GP Germania 2019 : “Il rinnovo con Ducati era un obiettivo - ho una grande opportunità” : Danilo Petrucci è l’uomo del giorno per quanto riguarda la MotoGP, il centauro ternano ha rinnovato il contratto con Ducati e dunque proseguirà la propria avventura con la scuderia di Borgo Panigale anche per il prossimo anno. L’alfiere della Rossa ha vinto al Mugello ma settimana scorsa ha faticato ad Assen dove si è dovuto accontentare del sesto posto, un risultato da riscattare già al Sachsenring dove nel weekend andrà in scena il ...

MotoGp – Il rinnovo di Petrucci e gli ordini di scuderia - Dovizioso sincero : “ad Assen momento frustrante per Danilo - ai giornalisti dico che…” : Dovizioso sempre sincero e senza peli sulla lingua: le parole del forlivese dopo il rinnovo di Petrucci con la Ducati I campioni delle MotoGp sono pronti per un nuovo appuntamento stagionale, il nono e l’ultimo prima della pausa estiva. Nel regno di Marc Marquez, al Sachsenring, dove lo spagnolo ha trionfato negli ultimi 9 anni, alla vigilia del Gp di Germania la Ducati ha annunciato il rinnovo di Danilo Petrucci, che sarà un pilota ...

MotoGP - è ufficiale : Danilo Petrucci rinnova con la Ducati anche per il 2020! : Dopo tante voci, finalmente arriva l’ufficialità, ancor prima della pausa del Motomondiale, che arriverà dopo il prossimo Gran Premio: Danilo Petrucci rinnova con la Ducati ed anche il prossimo anno sarà al fianco di Andrea Dovizioso con la Desmosedici ufficiale. Per il ternano, come riferito all’ANSA si tratta del raggiungimento del primo obiettivo stagionale. Queste le prime parole a caldo di Danilo Petrucci dopo il rinnovo: ...

Ducati Team e Danilo Petrucci insieme anche nel 2020 : Ducati Team annuncia di aver raggiunto un accordo con Danilo Petrucci per il Campionato Mondiale MotoGP 2020, che affiancherà Andrea Dovizioso anche per la prossima stagione in sella alla Desmosedici GP ufficiale. Petrucci, 28 anni, ha fatto il suo debutto quest’anno nel Team ufficiale dopo quattro stagioni sulla Ducati del Team Pramac Racing ed ha […] L'articolo Ducati Team e Danilo Petrucci insieme anche nel 2020 sembra essere il ...

MotoGp – E’ ufficiale : rinnovato il contratto di Danilo Petrucci con la Ducati : Il Ducati Team e Danilo Petrucci insieme anche nel 2020: il team di Borgo Panigale ha ufficializzato il rinnovo del ternano Dopo settimane di rumors e indiscrezioni, la Ducati e Danilo Petrucci hanno finalmente preso la loro decisione e, oggi, alla vigilia del Gp di Germania, ultimo appuntamento prima della pausa estiva, il team di Borgo Panigale ha annunciato il rinnovo del pilota ternano. “Il Ducati Team ha il piacere di annunciare ...

MotoGP - Danilo Petrucci verso il rinnovo con la Ducati? : Danilo Petrucci sembra essere molto vicino al rinnovo di contratto con la Ducati. Ieri il centauro ha sentito telefonicamente i vertici dell’azienda (l’amministratore delegato Claudio Domenicali, il direttore corse Gigi Dall’Igna e il direttore sportivo Paolo Ciabatti) e, come riporta la Gazzetta dello Sport, le due parti sarebbero vicine a un accordo. Il prolungarsi del matrimonio sembrava scontato visti i risultati in pista ...

VIDEO Danilo Petrucci - GP Olanda 2019 : “Avrei dovuto rischiare e attaccare Dovizioso” : Parla anche del rapporto con Andrea Dovizioso Danilo Petrucci al termine della gara del GP d’Olanda di Assen della MotoGP: “Io sono libero di fare quello che voglio, ma è chiaro che a livello sportivo non posso fare cose azzardate nei confronti di Andrea Dovizioso, a livello umano idem. Lui è un mio amico e mi viene male fare un sorpasso e portarlo fuori strada“. LA VIDEO INTERVISTA A Danilo ...

Danilo Petrucci MotoGP - GP Olanda 2019 : “Il caldo ci ha messo in difficoltà. In FP3 mi sentivo a mio agio” : Danilo Petrucci non è riuscito a fare la differenza nelle qualifiche del GP d’Olanda 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota della Ducati si è dovuto accontentare di una deludente settima posizione e al termine della sessione ha argomentato il risultato: “Ho cercato di spingere al massimo in qualifica, prendendo anche dei bei rischi, ma le alte temperature ci hanno messo un po’ in difficoltà, diminuendo sia il grip che la ...

Danilo Petrucci MotoGP - GP Olanda 2019 : “Siamo veloci - pronti a dare battaglia. Contento delle libere” : Danilo Petrucci ha fornito un’ottima prestazione nelle prove libere del GP d’Olanda 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro della Ducati ha chiuso la seconda sessione al terzo posto e può guardare con fiducia al prosieguo del weekend con l’obiettivo di salire sul podio dopo la vittoria del Mugello, il ternano ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sono Contento della nostra prestazione, ...

Danilo Petrucci MotoGP - GP Olanda 2019 : “Siamo in un momento positivo - possiamo lottare per il podio ad Assen” : Danilo Petrucci è sicuramente reduce da un buon periodo. Il pilota della Ducati si presenta alla vigilia dell’ottavo weekend del Mondiale 2019 di MotoGP, ad Assen (Olanda), con tanta fiducia, visti i tre podi ottenuti nelle ultime tre apparizioni: la vittoria al Mugello e i due terzi posti in Francia e in Catalogna. Un momento positivo per il ducatista che, inizialmente in difficoltà nella gestione della pressione in qualità di pilota ...

MotoGp – Danilo Petrucci incrocia le dita : “spero di finire a podio. Ad Assen farà caldo - ma non vorrei un’altra Barcellona” : Danilo Petrucci incrocia le dita per la gara di Assen: il pilota Ducati spera di finire ancora sul podio e si augura che, nonostante il caldo, non ci siano cadute in stile Barcellona Archiviato il Gp di Barcellona con le relative polemiche che si è portato dietro, la MotoGp si sposta in Olanda per la gara del weekend che si svolgerà sul circuito di Assen. Dopo il buon terzo posto ottenuto in Catalogna, Danilo Petrucci si approccia alla ...

MotoGP - GP Olanda 2019 - Andrea Dovizioso : “Dobbiamo restare concentrati”. Danilo Petrucci : “Voglio continuare a lottare per il podio” : Dopo un GP di Catalunya non andato come sperato, il Ducati Team è pronto a tornare protagonista sulla pista di Assen, dove questo fine settimana andrà in scena il GP di Olanda, ottavo round del Mondiale MotoGP. Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci cercheranno di sfruttare al meglio gli aggiornamenti provati nei test di Montmeló per ridurre il gap in classifica da Marc Márquez, da cui hanno rispettivamente 37 e 43 punti di svantaggio. I due piloti ...

Danilo Petrucci MotoGP - GP Catalogna 2019 : “Questo podio vale come la vittoria del Mugello - ho faticato tantissimo…” : Danilo Petrucci conquista il gradino più basso del podio nel Gran Premio di Catalogna 2019 della MotoGP ma sorride come se avesse vinto, al termine di un fine settimana quanto mai complicato sia per il pilota umbro, sia per la Ducati. Le sue parole rilasciate a Sky Sport al termine della gara del Montmelò confermano queste sensazioni. “Questo terzo posto lo metto alla pari della vittoria del Mugello – spiega il numero 9, ora al terzo ...