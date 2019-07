Dall' Inghilterra | Sarri e la Juventus avrebbero scaricato Higuain RUMORS

Mondiali di calcio - Alex Morgan divide con l’esultanza del tè contro l’Inghilterra a poche ore Dall’Independence Day : Il campionato mondiale di calcio femminile è ormai giunto alle battute finali. Gli Stati Uniti si sono già assicurati la finale con una vittoria per 2 a 1 sull’Inghilterra, nell’attesa di conoscere chi, tra Paesi Bassi e Svezia, sarà la loro avversaria per il titolo. Ma non sono solo le performance atletiche della squadra statunitense ad attirare l’attenzione. Infatti, anche l’esultanza dell’attaccante Alex Morgan dopo un goal proprio contro ...

Pogba Juventus - bomba Dall’Inghilterra : ha detto alla Juve di voler tornare : Pogba Juventus – Paul Pogba resta sempre il grande sogno di mercato della Juventus. Al momento, difficile però pensare di arrivare al centrocampista francese, che è sì un separato in casa al Manchester United, eppure i Red Devils non mollano di un centimetro sulla valutazione di 150 milioni di euro del giocatore, utile per una plusvalenza di poco più di 100 […] More

Dall’Inghilterra fanno sapere : “Koulibaly non ci interessa” : Calciomercato Napoli – Kalidou Koulibaly non interessa al Manchester City. A quanto pare il forte difensore senegalese di proprietà del Napoli non rientrerebbe nei piani dei Citizens. Stando a quanto riportato dal Manchester Evening News, la proprietà del City considererebbe troppo alto il prezzo da pagare per acquisire il cartellino del difensore del Napoli. Gli uomini mercato degli inglesi starebbero puntando tutto su Harry Maguire ...

Dall'Inghilterra - Daily Mirror : Paul Pogba sarebbe pronto al ritorno alla Juventus : Il mercato della Juventus è pronto ad entrare nel vivo, dopo l'ufficializzazione del nuovo tecnico bianconero Maurizio Sarri. Gran parte degli investimenti però saranno conseguenza di alcune cessioni pesanti, anche perché la dirigenza bianconera dovrebbe registrare a fine giugno una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 milioni di euro. Il maggiore indiziato a lasciare Torino è Joao Cancelo. Il terzino portoghese è vicino al trasferimento al ...

Salah Juventus - news Dall’Inghilterra - ecco al risposta del calciatore : Salah Juventus – La notizia è di quelle davvero clamorose. A pochissimi giorni dalla pubblicazione della classifica che vede l’egiziano Momo Salah dietro solo a Mbappé per valore, da oltremanica rimbalza una novità di quelle davvero incredibili. I bianconeri hanno intenzione di imporsi in Europa, ed avrebbero individuato nell’ex Fiorentina e Roma l’elemento sul quale […] More

Guardiola allenatore Juventus?/ Dall'Inghilterra : Pep vorrebbe lasciare il City : Guardiola sarà il prossimo allenatore della Juventus? Intanto nell'ultimo mese il titolo bianconero è volato in Borsa, con un +28%

Clamoroso Dall’Inghilterra : il Chelsea vuole trattenere Sarri! : La vicenda sta ormai toccando picchi inimmaginabili, forse come mai prima d’ora. La Juve, stranamente, non ha ancora ufficializzato il nuovo allenatore. Non smentisce, non conferma e il tempo passa. Diversi i tecnici accostati ai bianconeri sin dall’addio di Allegri, da tempo però viene dato in pole Maurizio Sarri. A rallentare l’annuncio, è risaputo, il Chelsea, squadra con cui è attualmente sotto contratto. E che, ...

Dall'Inghilterra altri rumors su Guardiola : 'Pensa di lasciare il City tra un anno' : E' certamente l'estate più enigmatica della carriera di allenatore di Pep Guardiola. Oltre ai numerosi rumors che lo volevano, o meglio, lo vogliono tuttora, sulla panchina della Juventus, ora emerge Dall'Inghilterra un altro possibile colpo di scena. Secondo persone molto vicine al tecnico del Manchester City, Guardiola sarebbe pronto a prendersi un anno di pausa dopo una stagione vissuta tra mille tensioni e stress. Cosa c'è di vero in questo ...

Chelsea - Dall’Inghilterra : c’è anche Mourinho per sostituire Sarri : Sono ore calde per quanto riguarda la panchina del Chelsea, in particolar modo circolano voci su un clamoroso ritorno. Maurizio Sarri infatti è con la valigia pronto, il futuro dell’ex Napoli sembra proprio alla Juventus, per l’annuncio potrebbe essere questione di ore. Secondo quanto riporta il “Sun” – fra i candidati ci sarebbe anche Josè Mourinho ma Lampard rimane sempre il favorito. Per il ...

Dall'Inghilterra : Juve - Cancelo verso il Manchester City - possibile inserimento di Danilo : Siamo probabilmente nella settimana decisiva per quanto riguarda l'ufficializzazione del nuovo tecnico bianconero che, stando ad insistenti indiscrezioni, dovrebbe vedere l'approdo a Torino di Maurizio Sarri. La dirigenza della Juventus, intanto, continua a lavorare sul mercato con l'intento di allestire una rosa in grado di competere in Serie A e soprattutto di essere vincente in Champions League. Ci sono però anche delle esigenze finanziarie ...

Mondiale femminile - l’Inghilterra inizia con tre punti : reazione tardiva Dalla Scozia [FOTO] : 1/38 AFP/LaPresse ...

Dall’Inghilterra - c’è l’accordo Chelsea-Real Madrid per Hazard : le cifre : Grande colpo di mercato in casa Real Madrid, c’è l’accordo per l’arrivo ai Blancos dell’attaccante Eden Hazard. Il calciatore belga si trasferirà dal Chelsea in Spagna per 88,5 milioni di sterline, circa 100 milioni di euro, più eventuali bonus, è quanto riporta il ‘Guardian’, secondo cui i due club stanno preparando i contratti da firmare. Hazard ha ancora un anno di contratto con il Chelsea ma ha ...

Dall'Inghilterra - Daily Mirror : la Juventus avrebbe offerto 85 milioni di euro per De Ligt : In attesa di definire il prossimo tecnico bianconero, l'esigenza principale di mercato della dirigenza bianconera riguarda sicuramente il settore difensivo. L'arrivo di Demiral dal Sassuolo (la Juventus ha sfruttato l'intesa con il club emiliano, il turco infatti era stato acquistato a gennaio in sinergia fra le due società) per 15 milioni di euro ha evidentemente arricchito la difesa, ma la Juventus sarebbe alla ricerca di un centrale giovane ...