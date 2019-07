Cremona | risse in strada alla Fight Club | arrestati 7 ragazzi

Baby gang Cremona : risse in strada via social/ Bullismo e piazze come ring - 7 arresti : Cremona, Baby gang organizzava risse in strada con appuntamenti via social: su Instagram venivano postati video aggressioni, piazze come ring. 7 arresti

Cremona - organizzavano risse via social : 7 arresti : Marco Della Corte I responsabili di quanto accaduto hanno un'età compresa tra i 15 e i 18 anni: servendosi dei social organizzavano violente risse, trasformando le strade di Cremona in veri e propri ring Ennesimo episodio di violenza, questa volta accaduto a Cremona. Sono sette i giovani (di età compresa tra i 15 e i 18 anni) arrestati dai carabinieri. I ragazzi sono accusati di aver trasformato piazze e vie della città in veri e ...